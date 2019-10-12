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وزير الإعلام السوداني يدعو لتشكيل نقابة للصحفيين بكل انتماءاتهم

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الخرطوم 12 أكتوبر 2019 - دعا وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، السبت، إلى تشكيل نقابة تجمع كل الصحفيين السودانيين، بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو الأيدلوجي أو الفكري.

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وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح

وعقد صحفيون سودانيون، في العاصمة الخرطوم السبت، اجتماعا تشاوريا بشأن إجازة النظام الأساسي للنقابة، وتنقيح سجل العضوية، بمشاركة رموز إعلامية وصحفية، أبرزهم محجوب محمد صالح، ومحجوب عروة، والقيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير"، محمد عصمت.

وتسعى هذه المجموعة الى نزع الشرعية من النقابة الحالية التي يرأسها الصادق الرزيقي المحسوب على نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال وزير الإعلام في الجلسة الافتتاحية للاجتماع: "هذه بداية ولا نريد أن نرى أحدا من الصحفيين خارج هذا الإطار مهما كان توجهه السياسي أو الأيدلوجي أو الفكري، طالما أنه صحفي محترف، نحن تربينا على هذا التراث النقابي.. لكل حزبه ..والنقابة للجميع".

وسيطر المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم سابقا، على العمل النقابي في السودان، منذ تولي عمر البشير السلطة، إثر انقلاب 30 يونيو 1989.

ويدعو سودانيون إلى رحيل بقايا نظام البشير من المواقع النقابية، منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف صالح أنهم كانوا يعملون منذ ثلاثين عاما على استعادة نقابة الصحفيين الشرعية.

وتابع: "يحق ويفخر هذا الجيل بأنه استعاد النقابة، ضمن تضحيات الشعب السوداني ونضالاته من أجل التغيير."

وأردف قائلا: "هذه هى الحرية والديمقراطية الحقيقية أن يدير الصحفيون شأنهم بأنفسهم، لم ينتظروا أحدًا أن يمن عليهم بقانون أو نظام أساسي".

ودعا صالح القطاعات المهنية الأخرى إلى استرداد منابرها النقابية.

وشهد الاجتماع مداولات حول النظام الأساسي لاستعادة نقابة الصحفيين، تمهيدا لإجازته بصورة نهائية في مؤتمر عام.



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