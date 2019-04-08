وزير الإعلام السوداني ينفي اعتزام البشير تسليم السلطة

الخرطوم 8 أبريل 2019- نفى المتحدث باسم الحكومة السودانية تقارير صحفية تحدثت الأحد عن اعتزام الرئيس عمر البشير تسليم السلطة للجيش.
- حسن اسماعيل
ونقلت وكالة السودان للأنباء ، الاثنين عن وزير الإعلام حسن إسماعيل أن التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) ونقلته عنها وسائل إعلام أخرى، حوى معلومات عارية عن الصحة.
وكانت الوكالة نسبت الى مصادر نافذة قريبة من البشير قولها إن الرئيس بات أقرب لتنفيذ الخطة "ب " المتعلقة بتسليم السلطة إلى الجيش السوداني بعد الاتفاق على ضمانات محددة تتصل بالوضع في البلاد وأخرى تتصل بملف الجنائية الدولية.
وأكد إسماعيل عدم مناقشة مثل هذا الموضوع أصلا، وتابع " مثل هذه المزاعم هدفها إثارة البلبلة وسط المواطنين".
وأفاد إن الرئيس سيلتقي ممثلي لجنة تنسيقية الحوار في وقت لاحق من اليوم للاتفاق على الجداول الزمنية وأجندة ملتقى الحوار.
وقبل يوم من موعد هذه الاحتجاجات التي بدأت السبت، قال الرئيس السوداني إنه لا سبيل لانتقال السلطة الا عبر الانتخابات وأعلن عن إطلاق المرحلة الثانية من الحوار مع معارضيه.
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