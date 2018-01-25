وزير الخارجية السوداني يؤجل زيارة الى فرنسا

الخرطوم 25 يناير 2018- علمت (سودان تربيون) بأن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أرجأ زيارة كانت معتزمة الى فرنسا نهاية هذا الشهر.
- وزير الخارجية ابراهيم غندور
وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة الخميس إن المباحثات السودانية الفرنسية التي كانت مقررة في باريس تأجلت بسبب مشاركة غندور في أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا.
وأضافت " تأجلت الزيارة لتضارب موعدها مع جدول أعمال القمة الأفريقية، وسيحدد موعدها لاحقا بالتشاور بين البلدين عبر القنوات الدبلوماسية".
وتركز المباحثات المرتفبة على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين علاوة على بحث قضايا الهجرة غير الشرعية وجهود السودان المبذولة مع الاتحاد الأوربي للحد منها.
وخلال مطلع فبراير من العام 2017 استضافت باريس اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وفرنسا، لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالاتها المختلفة، وتعزيز الفهم الصحيح تجاه القضايا المشتركة.
وكان هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ عام 2014 إثر توقف أعمال اللجنة بعد استضافة فرنسا للحركات المسلحة والتوقيع على اعلان باريس بين قوى الجبهة الثورية السودانية وحزب الامة بقيادة الصادق المهدي.
وسبق لوزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور ان انتقد استضافة فرنسا المتكررة لاجتماعات المعارضة السودانية واتهم باريس بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ورفض توضيحات باريس بانها تسعى للمساهمة في تحقيق السلام في السودان.
وفي تصريح له بتاريخ 9 مايو 2015 قال غندور ان الحركات المسلحة ترفض المبادرة الافريقية للسلام وتحدث "عن إسقاط الحكومة وبقوة السلاح وبالتالي فإن مشاركة الحكومة الفرنسية وبمستوى رسمي “مسؤول الشؤون الأفريقية في الخارجية الفرنسية ” هذا يعني ضمنا تأييدا لمثل هذه المبادرات ".
أخر الآراءالثورة أو الفوضى 2018-01-23 21:11:32 بقلم : سلمى التجاني بقيت حرامي، هذه العبارة قالها فتىً يبيع مناديل الورق على ( الاستوبات ) وهو يخبر صديقته أنه لم يستطع شراء أبسط مستلزمات اسرته التي يعولها من طماطم ورغيف فاضطر لسرقة دقيق من إحدى البقالات. هذا الفتى (...)
مخابرات بالمكسّرات ومخابرات بالبشاميل 2018-01-21 17:36:11 مصر حافية على جسر الأوهام بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) لم تخالجني حيرة من قبل كتلك التي خالجتني عندما استمعت الى تسريبات المحادثات الهاتفية للنقيب أشرف الخولي، الضابط بفرع الاستخبارات (...)
عودة "طه" تكريس حالة اللا دين واللا عقل 2018-01-21 17:31:04 بقلم : عبد الحميد أحمد متى صدقت الأنباء عن عودة نائب الرئيس السابق "علي محمدعثمان طه" إلى تشكيلات سلطة الإنقاذ الحاكمة في السودان فإن النظام يكون قد أُركس أبشع نسخة شمولية عرفها ذلك أنّ "طه" ظل عبر تاريخه السياسي لا (...)
المزيد