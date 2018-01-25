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وزير الخارجية السوداني يؤجل زيارة الى فرنسا

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الخرطوم 25 يناير 2018- علمت (سودان تربيون) بأن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أرجأ زيارة كانت معتزمة الى فرنسا نهاية هذا الشهر.

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وزير الخارجية ابراهيم غندور

وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة الخميس إن المباحثات السودانية الفرنسية التي كانت مقررة في باريس تأجلت بسبب مشاركة غندور في أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا.

وأضافت " تأجلت الزيارة لتضارب موعدها مع جدول أعمال القمة الأفريقية، وسيحدد موعدها لاحقا بالتشاور بين البلدين عبر القنوات الدبلوماسية".

وتركز المباحثات المرتفبة على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين علاوة على بحث قضايا الهجرة غير الشرعية وجهود السودان المبذولة مع الاتحاد الأوربي للحد منها.

وخلال مطلع فبراير من العام 2017 استضافت باريس اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وفرنسا، لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالاتها المختلفة، وتعزيز الفهم الصحيح تجاه القضايا المشتركة.

وكان هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ عام 2014 إثر توقف أعمال اللجنة بعد استضافة فرنسا للحركات المسلحة والتوقيع على اعلان باريس بين قوى الجبهة الثورية السودانية وحزب الامة بقيادة الصادق المهدي.

وسبق لوزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور ان انتقد استضافة فرنسا المتكررة لاجتماعات المعارضة السودانية واتهم باريس بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ورفض توضيحات باريس بانها تسعى للمساهمة في تحقيق السلام في السودان.

وفي تصريح له بتاريخ 9 مايو 2015 قال غندور ان الحركات المسلحة ترفض المبادرة الافريقية للسلام وتحدث "عن إسقاط الحكومة وبقوة السلاح وبالتالي فإن مشاركة الحكومة الفرنسية وبمستوى رسمي “مسؤول الشؤون الأفريقية في الخارجية الفرنسية ” هذا يعني ضمنا تأييدا لمثل هذه المبادرات ".



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