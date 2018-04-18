وزير الخارجية : أوضاع (مأساوية) للبعثات الدبلوماسية بسبب تأخر الرواتب

الخرطوم 18 أبريل 2018 - كشف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور عن تعثر صرف رواتب البعثات الدبلوماسية في الخارج ووصف أوضاعها بـ "المأساوية" واستنجد بالبرلمان لمعالجة الأزمة.

مقر الخارجية السودانية

وقال غندور لدي مخاطبته البرلمان الأربعاء إن "الدبلوماسيين ببعثات السودان الخارجية يعيشون أوضاعا مأسوية لعدم صرفهم رواتبهم منذ 7 أشهر".

وأوضح أن الاستحقاقات المالية لهذه البعثات تقارب 30 مليون دولار شاملة ايجار المواقع.

وتابع " على الرغم من أن وزارة المالية دفعت كل ما عليها الا أن الامر بيد بنك السودان".

وقال غندور "الرئيس خاطب وتحدث مع محافظ بنك السودان عدة مرات وكذلك فعل النائب الأول، ويتابع وزير رئاسة الجمهورية بصورة يومية لكن يبدو أن هناك من يشعر بأن مرتبات الدبلوماسيين والعاملين وايجارات البعثات ليست ذات أولوية".

وكشف الوزير عن تقدم عدد من الدبلوماسيين بطلب للعودة إلى السودان بسبب أوضاعهم.

وقال: "لولا أن الأمر بلغ مبلغاً خطيرا لما تحدثت فيه في العلن، واليوم أدق ناقوس الخطر، وأقول إن عددا من الدبلوماسيين طلب الرجوع بسبب الظروف التي يعيشونها وتعيشها أسرهم".

ورفض نائب رئيس البرلمان أحمد التيجاني الذي ترأس جلسة، مقترحاً من بعض النواب بتحويل استنجاد وزير الخارجية بالبرلمان إلى مشروع قرار يصوت عليه النواب، يلزم البنك المركزي بالإيفاء بمستحقات الدبلوماسيين.

وبرر التجاني رفضه للمقترح لأن "البرلمان تسلم تفاصيل بموقف البعثات وسيتم استعراضه والفصل فيه لاحقًا".

من جهتها كشفت نائبة رئيس البرلمان بدرية سليمان خلال المداولات عن عدم سداد السودان لمستحقات المؤسسات والمنظمات التي هو عضو فيها لسنوات.

وقالت إن "هذا يمنع البلاد من الترشح في المناصب وقد يمتد الحرمان إلى الحديث في المنابر التي تقيمها المنظمات".

واستشهدت بمؤتمر عقده البرلمان لدول الإيقاد باحتجاج ممثل واحدة من الدول عن منح السودان فرصة الحديث برغم عدم سداده اشتراكات المنظمة.