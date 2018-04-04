وزيرا الخارجية الإثيوبي والمصري في الخرطوم لبحث ملف سد النهضة

الخرطوم 4 أبريل 2018 ـ وصل الخرطوم، مساء الأربعاء، وزيرا الخارجية الإثيوبي ورقيني قيبيو، والمصري سامح شكري، للمشاركة في اجتماعات سد النهضة، التي تنطلق صباح الخميس وتستمر ليوم واحد.

البشير يتوسط ديسالين والسيسي في مراسم توقيع اتفاق سد النهضة بالخرطوم ـ الإثنين 23 مارس 2015

وكان في استقبال الوزيرين بمطار الخرطوم الدولي وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور.

وأكد غندور في تصريحات صحفية تعاون السودان مع طرفي القضية للوصول إلى نتائج تلبي تطلعات الشعوب، وقال إن "استئناف الاجتماعات يؤكد تعاوننا جميعاً".

ولفت إلى أن انطلاق الاجتماع الثلاثي جاء وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين رؤساء الدول الثلاث.

وكانت القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء السودان وإثيوبيا ومصر في أديس أبابا، على هامش القمة الأفريقية يناير الماضي، أقرت انعقاد الاجتماع الخرطوم برئاسة وزراء الخارجية وحضور وزراء الري ومديري أجهزة المخابرات في الدول الثلاث.

وتسببت استقالة رئيس الوزراء الأثيوبي السابق، هايلي مريام ديسالين من منصبه، في تأجيل الاجتماع الثلاثي الذي كان مقرراً نهاية فبراير الماضي بالخرطوم.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي ورقيني قيبيو، للصحفيين لدى وصوله العاصمة السودانية إنه جاء للخروج بنتائج إيجابية لمصلحة شعوب الدول الثلاث، مضيفاً أن المباحثات تأتي مواصلة لما بدأوه في الجولات السابقة.

ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه، وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

ووقعت السودان ومصر وأثيوبيا على وثيقة الخرطوم في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015.

وتحكم هذه المبادئ التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.