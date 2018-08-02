وزير الخارجية السوداني إلى جوبا الجمعة حاملا رسالة لسلفا كير

الخرطوم 2 أغسطس 2018 ـ يسلم وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد الجمعة رسالة من الرئيس عمر البشير الى نظيره الجنوب سوداني سلفا كير ميارديت.

الدرديري محمد أحمد

وقال المتحدث باسم الوزارة في الخرطوم قريب الله خضر، في تصريح الخميس، إن الدرديري سيتوجه صباح الجمعة الى العاصمة جوبا في زيارة ليوم واحد ناقلا رسالة من البشير، إلى سلفا كير ميارديت، تتعلق بالترتيبات الخاصة بالتوقيع النهائي لاتفاق الخرطوم بين فرقاء جمهورية جنوب السودان المقرر في الخامس من الشهر الجاري.

والإثنين الماضي بعث البشير وزير دفاع ومدير جهاز الأمن والمخابرات الى جوبا لدعوة كير لحضور حفل التوقيع حسبما أعلنت رئاسة الجمهورية في جوبا.

وترتب الخرطوم لإقامه حفل توقيع ضخم دعت له رؤساء منظمة (ايقاد) علاوة على البعثات الدبلوماسية في الخرطوم، كما أنهي وزير الخارجية الأربعاء جولات سريعة شملت كل من رواندا وكينيا لإبلاغ قادتها بتطور عملية السلام بين أطراف النزاع في جنوب السودان، علاوة على دعوتهما لحضور التوقيع النهائي الأحد المقبل.

وبحسب خضر فإن وزير الخارجية سيلتقي خلال زيارته الى جوبا نائبي الرئيس تعبان دينق وجيمس واني ايقا. كما سيجري مباحثات ثنائية مع رصيفه وزير الخارجية لبحث آفاق التعاون بين البلدين والمواقف على الصعيدين الدولي والإقليمي.