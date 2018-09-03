وزير الخارجية السوداني: خوض حرب اليمن جزء من الالتزام بالقضايا العربية

الخرطوم 3 سبتمبر 2018- قال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد إن مشاركة بلاده في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن جزء من التزام جماعي تجاه القضايا العربية.

صور بثتها "سكاي نيوز" لجنود سودانيين في ميناء عدن ـ أكتوبر 2015

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء اليمنية سبأ الإثنين قال الدبلوماسي السوداني إن بلاده شاركت في التحالف العسكري من أجل استعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

وشدد على دعم السودان للجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى حل سلمي للأزمة من خلال الحوار.

ويشارك الجيش السوداني في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية منذ العام 2015 في جهد إقليمي لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد أن أطاح به المتمردون الحوثيون الشيعة المدعومون من إيران من العاصمة صنعاء.

وفي مايو الماضي أكد الرئيس السوداني عمر البشير مشاركة السودان المتواصلة في التحالف العسكري، بعد ثلاثة أسابيع من تصريح لوزير الدولة بوزارة الدفاع الفريق أول ركن علي محمد سالم الذي قال فيه أن وزارته تقيم المشاركة في حرب اليمن من أجل اتخاذ قرار بشأنها .

وكان البشير يتعرض لضغوط لسحب قواته من اليمن لأن دول الخليج خاصة المملكة العربية السعودية لا تقدم الدعم المالي للبلاد للتغلب على أزمتها الاقتصادية.