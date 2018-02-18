وزير الخارجية السوداني يبحث مع دبلوماسي ألماني العلاقات الثنائية

الخرطوم 18 فبراير 2018 ـ بحث وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور مع نائب وزير الخارجية الألماني فاليتا ليندر بميونخ سبل تطوير وترقية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وزير الخارجية ابراهيم غندور

واختتم غندور برنامج مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بمقابلة نائب وزير الخارجية الألماني.

وأشاد بجهود ألمانيا في دعم مسار السلام خاصة في دارفور سيما الاجتماعات غير الرسمية بين الحكومة السودانية والحركات الدارفورية في برلين لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأكد الوزير ـ بحسب بيان للمتحدث باسم الخارجية قريب الله الخضر ـ ترحيب السودان بعمل الشركات الألمانية في السودان مشيراً الى عودة شركة سيمنز للسوق السوداني وكذلك ترقية العلاقات الاقتصادية.

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الألماني خصوصية العلاقات مع السودان، مشيرا إلى التزام بلاده بمواصلة جهودها لتقريب وجهات النظر بين الحكومة السودانية وحركات دارفور.

وأثنى على دور السودان الإيجابي في دعم الاستقرار الإقليمي، وأكد تشجيع الشركات الألمانية على العمل والاستثمار في السودان وترقية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جانب آخر أجرى وزير الخارجية السوداني عدداً من المقابلات الإعلامية منها مع صحيفة (سودزايتون)، الصحيفة الأولى في جنوب ألمانيا وتلفزيون (دويتشه فيلا) وهي قناة ألمانيا الدولية باللغة الإنجليزية، وأجاب الوزير على محاور التطورات الداخلية والإقليمية والدولية.

وشارك غندور في مؤتمر ميونخ للأمن الذي افتتح أعماله يوم الجمعة الماضي في ميونخ عاصمة إقليم بافاريا في ألمانيا بحضور رؤساء حكومات ووزراء الخارجية والدفاع.