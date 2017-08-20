وزير الخارجية السوداني يبدأ زيارة للسويد بالثلاثاء

الخرطوم 20 أغسطس 2017- يبدأ وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور،الثلاثاء، زيارة الى السويد بدعوة رسمية من نظيرته مارجوت والشتروم.

وزير الخارجية إبراهيم غندور

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية قريب الله خضر، في تصريح، الاحد، إن الزيارة التي تستغرق يومين، ستبحث " سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية خاصة وأن السويد عضو في مجلس الأمن الدولي" .

وسيلتقي الوزير السوداني بنائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان والوزير المسؤول عن التعاون الدولي ، ويجري عدد من اللقاءات مع رجال الأعمال والإعلام كما سيلقي محاضرة بشأن دور السودان المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

من جهة أخرى استقبل غندور الأحد سفير سويسرا الجديد لدى السودان، دانيال كيفين، الذي قدم نسخة من أوراق إعتماده،وأعلن عزمه العمل بجد لتطوير علاقات البلدين.

كما استقبل غندور سفيري أوغندا و موريتانيا الجديدين، كل على حده، وتسلم أوراق اعتمادهما تمهيداً لتقديمها لرئيس الجمهورية لمباشرة اعمالهم سفراء فوق العادة لدى السودان.