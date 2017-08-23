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وزير الخارجية السوداني يجري مباحثات في أستكهولم

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الخرطوم 23 أغسطس 2017- انخرط وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في لقاءات مكثفة مع مسؤولين في العاصمة السودية "أستكهولم"، خلال زيارته التي بدأها الأربعاء.

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وزير الخارجية ونظيرته السويدية في أستكهولم الثلاثاء 23 أغسطس 2017

وقال المتحدث باسم الخارجية في الخرطوم ، قريب الله خضر، في تصريح صحفي، إن غندور استهل لقاءاته بنظيرته السويدية، مارقوت ولستروم، وتناولا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقدم الوزير شرحا لتطورات الأوضاع فى السودان كما تطرق اللقاء الى دور السودان فى تحقيق الإستقرار والسلام بالإقليم.

من جهتها أعربت الوزيرة السويدية طبقاً للتصريح الذي تلقته (سودان تربيون) الأربعاء، عن ترحيبها بالزيارة وتطلعها الى تطوير التعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة.

من ناحية أخرى أجرى وزير الخارجية لقاءات مع غرفة التجارة السويدية وتجمع رجال الأعمال، متناولاً قضايا تشجيع التعاون بين البلدين فى مجالات التجارة والاستثمار ودعوة الجهات ذات الصِّلة فى البلدين للتواصل والتعاون.

كما إلتقى غندور رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السويدي في حلقة نقاش تناولت تحديات السلام والاستقرار فى السودان والإقليم.

وقال المتحدث إن الجلسة شهدت " أسئلة ومداخلات من رئيس وأعضاء اللجنة وتطرق الوزير حقيقة الأوضاع فى السودان والتطورات على صعيد تحقيق الوفاق الوطني والتنمية الشاملة".

وفي السياق إلتقى غندور بمقر إقامة السفير السوداني برموز الجالية السودانية حيث قدم تنويرا عن تطورات الأوضاع في السودان وما تحقق على صعيد تحقيق السلام والوفاق الوطنى والتنمية الشاملة.

وأكد على أهمية دور السودانيين بالخارج في نقل صورة السودان الحقيقية وتعزيز التواصل بين الشعوب وتطريز المصالح والمنافع.



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