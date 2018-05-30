وزير الخارجية السوداني يجري مباحثات مع نظيره السعودي

الخرطوم 30 مايو 2018 ـ أجرى وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد مباحثات مع نظيره السعودي عادل الجبير بالرياض يوم الأربعاء، ضمن أول جولة خارجية منذ تقلده المنصب شملت مصر والسعودية.

الجبير (يمين) والدرديري (يسار) ـ الرياض 30 مايو 2018

وشهدت العلاقات بين الخرطوم والرياض أخيرا أزمة مكتومة على خلفية اعلان السودان تقييم مشاركته ضمن تحالف عسكري تقوده السعودية في حرب اليمن.

وبحث الدرديري والجبير العلاقات الثنائية بين جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأقام وزير الخارجية السعودي مأدبة إفطار على شرف وزير الخارجية السوداني.

وشهد المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السعودي تميم الدوسري، نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السعودي جمال عقيل، مدير عام مكتب وزير الخارجية السعودي خالد العنقري، والسفير السعودي في السودان علي بن حسن جعفر.

ووصل الدرديري يوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة ضمن جولة تشمل إلى جانب القاهرة الرياض لعقد لقاءات ثنائية مع رصيفيه المصري والسعودي.

وتعد الزيارة الأولى للدرديري الذي تم تعيينه وزيرا للخارجية ضمن تعديل واسع في حكومة الوفاق الوطني هذا الشهر.

وأعلن وزير الخارجية، السوداني عقب زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء عقد قمة مرتقبة بين الرئيس عمر البشير، ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، في أكتوبر المقبل.