وزير الخارجية السوداني يجري محادثات في لندن الأسبوع المقبل

الخرطوم 7 ديسمبر 2017 - يتوجه وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور الي بريطانيا الثلاثاء القادم للمشاركة في ملتقي استثماري تحضره أكثر من (100) شركة.

وزير الخارجية ابراهيم غندور

وقال غندور في تصريحات صحفية الخميس، انه سيلتقي بنظيره البريطاني لمناقشة العلاقات الثنائية وماتم حتى الان في إطار لجان التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية بالبلدين، كما سيلتقي بوزير الدولة المسؤول عن العلاقات الافريقية بالإضافة الي لقاء لجنة السودان البرلمانية وتقديم ندوة بإحدى الجامعات البريطانية.

وفى سياق آخر أكد غندور ان التقارب بين الخرطوم وواشنطن سيتواصل حتى يتم رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا عدم وجود إرهاب في السودان بسبب تكوين الشخصية السودانية.

واكد غندور في اجتماع مشترك الخميس مع وفد مجلس الشركات الامريكية المعني بأفريقيا الزائر للبلاد بوزارة الخارجية، "تطلع السودان لعودة العلاقات بين البلدين لسابق عهدها لاسيما في حقبة الستينات، وأن التقارب سيكون لمصلحة الشعبين".