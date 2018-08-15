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وزير الخارجية السوداني يجري محادثات في أنقرة

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الخرطوم 15 أغسطس 2018- أجري وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، مباحثات في انقرة الأربعاء، جمعته بنائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، ناقشا خلالها العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

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الدرديري محمد أحمد

وأفادت وكالة "الأناضول" أن الدرديري وأوقطاي عقدا اجتماعاً مغلقاً لمدة ساعة بالمجمع الرئاسي، بحضور السفير السوداني لدى تركيا، يوسف الكردفاني، وسفير تركيا لدى السودان، عرفان نذير أوغلو.

وأعلن الدرديري في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، أن الاجتماع الأول رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي السوداني التركي، سيُعقد بتركيا ديسمبر المقبل.

وأوضح أن وفدي البلدين سيتناولان في الاجتماع المرتقب، المشاريع التي من شأنها زيادة التقارب بينهما، كما أعلن أن الرئيس السوداني، عمر البشير، سيزور أنقرة، أواخر العام الجاري.

وأعرب الدرديري عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية القائمة بين السودان وتركيا، وتابع "انتعشت علاقاتنا الثنائية بعد زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العام الماضي إلى البلاد، ونعمل حالياً على تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة".

وأضاف "هناك مشروع لإنشاء مطار في الخرطوم، وسنتباحث أيضاً حول الأعمال الجارية في جزيرة سواكن، وهناك أعمال مشتركة في مجال الزراعة والتعليم والصحة والاستثمار".

كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين أنقرة والخرطوم، بلغ مليار دولار، لافتاً إلى أن الطرفين يسعيان لرفع الرقم إلى 10 مليارات دولار خلال فترة قصيرة.

وكان الدرديري غادر إلى أنقرة، يوم الثلاثاء تلبيةً لدعوة لمخاطبة المؤتمر السنوي للسفراء الأتراك، ولإجراء مباحثات ثنائية مع نظيره التركي.



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