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وزير الخارجية السوداني يجري محادثات مع نظيره الإثيوبي

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الخرطوم 1 يونيو 2018 ـ أجرى وزير الخارجية السوداني محادثات مع نظيرة الإثيوبي ورقنه جبيهو، بأديس أبابا، يوم الجمعة، في ثالث جولة خارجية له شملت القاهرة والرياض هذا الأسبوع.

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وزير الخارجية الإثيوبي (يمين) يستقبل نظيره السوداني ـ أديس أبابا 1 يونيو 2018

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا) إن "وزير الخارجية ورقنه جبيهو، استقبل في مكتبه نظيره السوداني الدرديري محمد أحمد صباح الجمعة".

وقال ورقنة في مؤتمر صحفي مشترك مع الدرديري، إنه تطرق مع نظيره السوداني إلى العلاقات الثانئية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية بما فيها قضية جنوب السودان والصومال.

وأضاف أن "إثيوبيا والسودان يشتركان معا في حالات السراء والضراء، وأن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مثمرة"، وزاد "البلدان فتحا صفحة جديدة في علاقاتهما".

وأشار الوزير إلى أن إفراج السجناء الأثيوبيين تلبية لطلب رئيس الوزراء يعبر عن مكانة إثيوبيا في قلوب السودانيين. وقدم الوزير الشكر للسودانيين وحكومتهم على موقفهم الثابت تجاه إثيوبيا.

من جهته قال الدرديري إن "علاقات البلدين قطعت شوطا كبيرا، ونحن سعيدون جدا بالمستوى الحالي سواء على الصعيد الاقتصادي والسياسي".

وأشار إلى أن الخرطوم ستستضيف قريبا اجتماعا للجنة العليا بين البلدين برئاسة نائب رئيس الوزارء الأثيوبي ونائب الرئيس السوداني.

وبشأن انتقال السلطة في إثيوبيا قال الوزير "بما أن هذه القضية شأن داخلي يخص الأثيوبيين لكننا سعيدون بالانتقال السلمي الذي يكون نموذجا يحتذى به في القارة الأفريقية".



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