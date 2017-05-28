وزير الخارجية السوداني يعلن إرجاء زيارته المقررة للقاهرة

الخرطوم 28 مايو 2017 ـ أرجأ وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور الأحد زيارة له إلى القاهرة كانت مقررة يوم الأربعاء، بعد أيام على زعم الرئيس السوداني عمر البشير ضبط معدات عسكرية مصرية مع المتمردين الذين يقاتلون القوات الحكومية في دارفور.

غندور وشكري أثناء محادثات بالقاهرة ـ صورة إرشيفية من اعلام وزارة الخارجية السودانية

ونفت القاهرة على لسان رئيسها عبد الفتاح السيسي الأربعاء أن تكون قدمت أي دعم للمتمردين السودانيين.

وقال وزير الخارجية السوداني الأحد في تصريح صحافي "أبلغنا الأشقاء في مصر بتأجيل الزيارة لانشغالات داخلية على أن تتم في وقت لاحق".

وأضاف غندور أن "الغرض من الزيارة كان انعقاد اجتماعات لجنة تشاور سياسي متفق عليها مسبقا"، دون أن يعطي أي تفاصيل عن طبيعة الانشغالات الداخلية .

وكانت الزيارة مقررة في الحادي والثلاثين من شهر مايو الحالي.

وانعقد في الخرطوم الشهر الماضي اجتماع للجنة التشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية البلدين، تم التطرق خلاله إلى عدد من النقاط الخلافية بين الدولتين بدون التوصل إلى حل لها.

وتختلف الدولتان على ملكية مثلث حلايب الحدودي الواقع على ساحل البحر الأحمر الخاضع لسيادة مصر وتطالب به الخرطوم.

كما حظرت السودان دخول المنتجات الزراعية المصرية وأعادت فرض تأشيرة دخول على المصريين الراغبين بزيارة السودان، بعد أن كانوا معفيين من ذلك.

وأعادت مصر عددا من الصحافيين السودانيين من مطار القاهرة، في خطوة اعتبرت في إطار التصعيد بين البلدين.

وكان يفترض أن تكسر زيارة وزير الخارجية السوداني للقاهرة الجمود في العلاقات وتخفيف التوتر بين البلدين.