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وزير الخارجية يجري مباحثات في الخرطوم مع مسؤوليين دوليين

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الخرطوم 23 يوليو 2017- أجرى وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إجتماعات في الخرطوم مع مسؤوليين بالأمم المتحدة، حول الأوضاع في دارفور والعلاقات مع جنوب السودان.

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وزير الخارجية ابراهيم غندور ..الخميس 20 يوليو 2017

وإلتقى الوزير الأحد، كل من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان، نيكولاس هايسون، بجانب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، وبرفقته رئيس بعثة (يوناميد) بالسودان، ورئيس قوات (يونيسفا) المنتشرة في منطقة أبيي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية قريب الله خضرـ في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) ، إن غندور قدم لهايثون شرحاً لمسار العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية بعد قرار تمديد رفع العقوبات حتى شهر اكتوبر القادم.

وأوضح أن اللقاء بحث موضوع السلام في جنوب السودان وجهود دول (الايقاد) ودول (الترويكا) والمانحين وكيفية الوصول إلى صيغة سلام لإعادة الإستقرار والأمن في جنوب السودان.

وأفاد المتحدث أن لقاء غندور مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، ورئيس بعثة اليوناميد بالسودان، ورئيس قوات اليونيسفا، بحث الترتيبات الخاصة بتنفيذ خفض قوات (اليوناميد) وكيفية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والبعثة خلال الفترة القادمة.

إضافة إلى تنفيذ المرحلة الاولى من إستراتيجية الخروج وضرورة تكثيف اجتماعات اللجنة المشتركة التي تضم الأمم المتحدة وحكومة السودان والاتحاد الافريقي لكي يتم التنفيذ بصوره سلسه وممرحله.

وأضاف "كما بحث اللقاء أوجه التعاون بشان قوات اليونيسفا وأهمية التنسيق في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن آلية المراقبة والتحقق".

وصوت مجلس الأمن بالإجماع فى يونيو الماضي على تمديد تفويض قوات (يوناميد) لعام آخر، ينتهي في يونيو 2018، وأقر خفض المكون العسكري والشرطي لبعثة "يوناميد" خلال الستة أشهر القادمة بعد إجراء تقييم للوضع بالإقليم.



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