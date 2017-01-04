وزير الداخلية السوداني يستنجد بالجيش للسيطرة على منجم ذهب بدارفور‎

الخرطوم 4 يناير2017 ـ استنجد وزير الداخلية السوداني، الأربعاء، بتدخل الجيش للسيطرة على منجم جبل عامر بولاية شمال دارفور، وكشف عن وجود أكثر من 3 آلاف أجنبي من دول مجاورة يعملون بالمنجم الغني بالذهب.

وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن

وتجاهل مجلس الأمن في فبراير 2016 توصية أميركية في مسودة قرار بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تقوم بأعمال تنقيب غير مسموح بها والاتجار بالذهب في دارفور.

ودعا وزير الداخلية السوداني عصمت عبد الرحمن أثناء رده بالبرلمان على سؤال من النائب الهادي آدم يعقوب بشأن الوجود الأجنبي بمناجم التعدين بشمال دارفور، لتدخل القوات المسلحة لبسط هيبة الدولة والسيطرة على منجم جبل عامر باعتباره واقعا تحت سيطرة "عناصر أجنبية وبعض العناصر الأهلية المسلحة من قبائل متداخلة بالمنطقة".

وشهدت منطقة جبل عامر قبل ثلاث سنوات صدامات دامية بين منقبي الذهب تباروا للسيطرة على آبار التعدين، وقتل حينها في موقع التعدين الذي يكتظ بآلاف المنقبين 8 أشخاص وامتدت النزاعات الى البلدات المجاورة.

وقال وزير الداخلية "هناك أكثر من 3 آلاف أجنبي مدججين بالسلاح ويمتطون سيارات دفع رباعي بالمنطقة الغنية بالذهب، إضافة لأجانب آخرين لم تتمكن الداخلية من حصرهم بسبب التداخل القبلي بجبل عامر".

وكشف الوزير عن اجتماع يعقد الأسبوع القادم بين وزارة المعادن والولاية المعنية، بجانب وزارة الداخلية وأجهزة الدولة للبحث عن حلول ووضع خطة للتدخل في المنطقة.

وتابع "إن الوزارة بحاجة إلى آليات ثقيلة ودبابات لفض الجماعات المدججة بالسلاح الثقيل".

وشدد عصمت على أن الشرطة لا تستطيع منفردة مواجهة ما وصفه بالكم الهائل من الأجانب، لافتا إلى أنها اخفقت في الدخول والسيطرة على المنجم بسبب الآلة العسكرية الضخمة للمعدنين الأجانب وعناصر القبائل المتداخلة. وزاد "لا نستطيع مقابلة الكم الهائل من هذه السيارات ونحتاج إلى تسليح كبير".