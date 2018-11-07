وزير الدفاع التركي يتفقد سواكن السودانية على البحر الأحمر

الخرطوم 7 نوفمبر 2018 ـ أنهى وزير الدفاع التركي الفريق أول خلوصي أكار ووفد مرافق له، الأربعاء، زيارة لمدينة سواكن السودانية حيث تعمل تركيا على ترميم الآثار العثمانية في المدنية المطلة على البحر الأحمر.

جزيرة سواكن في شرق السودان

واختار الرئيس التركي الذي زار السودان في ديسمبر 2017 أن تكون محطته الوحيدة خارج الخرطوم في سواكن وهو ما يثير قلق دول في المنطقة من بناء أنقرة لقاعدة عسكرية على ساحل البحر الأحمر وهو ما نفاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاحقا.

لكن وكالة الأناضول التركية أفادت في تقرير، يوم اللاثاء، أن تركيا تنوي بناء مركز تدريب عسكري على البحر الأحمر.

واختتم وزير الدفاع التركي زيارة لولاية البحر الأحمر استغرقت يوما واحدا وقف خلالها على العمل الجاري في مشروع تأهيل جزيرة سواكن التاريخية الذي تنفذه مؤسسة "تايكا" التركية في إطار بروتكول التعاون الاستراتيجي الذي وقع بين السودان وتركيا خلال أردوغان.

وكان وزير الدفاع التركي قد وصل الخرطوم مساء الإثنين لإجراء مباحثات عسكرية مع نظيره السوداني الفريق أول عوض بن عوف، قبل أن يغادر إلى سواكن مساء الثلاثاء.

وأكد والي البحر الأحمر الهادي محمد علي، أهمية زيارة وزير الدفاع التركي للولاية في دفع عجلة العمل في مشروع تأهيل جزيرة سواكن الذي قطع شوطا طويلا ـ بحسب قوله ـ.

وأشار الوالي إلى أهمية المشروع في إعادة جزيرة سواكن سيرتها الأولى وتهيأتها لاستقبال السياحة الداخلية والخارجية باعتبارها مزارا تاريخيا وأثريا مهما في الخارطة السياحية بالسودان.