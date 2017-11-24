وزير الدفاع السوداني إلى الرياض للمشاركة في اجتماع لمحاربة الإرهاب

الخرطوم 24 نوفمبر 2017 ـ يتوجه وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض ابن عوف يوم السبت الى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وزير الدفاع عوض بن عوف

ومنذ مارس 2015 يشارك السودان في عملية عسكرية أطلقت عليها السعودية اسم "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين الشيعة في اليمن ضمن تحالف يضم دولا عربية.

ويبدأ الاجتماع يوم الأحد وذلك بمشاركة وزراء الدفاع من الدول الأعضاء في التحالف والوفود الرسمية المرافقة لهم، وتمت دعوة البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لحضور الاجتماع.

وطبقا لتقارير صحفية سعودية فإن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان سيفتتح الاجتماع الذي يعقد تحت شعار "مُتحالفون ضد الإرهاب".

ويستعرض المجلس خلال اجتماعه الاستراتيجية العامة للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وآليات الحوكمة المنظمة لعملياته ونشاطاته ومبادراته المستقبلية في الحرب على الإرهاب، ضمن مجالات عمله الرئيسة، الفكرية والإعلامية والعسكرية، ومحاربة تمويل الإرهاب، وتحديد آليات وأطر العمل المستقبلية التي ستقود مسيرة عمله لتنسيق وتوحيد جهود الدول الإسلامية في مجال محاربة الإرهاب، وبما يتكامل مع الجهود الدولية الأخرى في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين.

ويتضمن جدول الأعمال التعريف بدور مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي بادرت المملكة بتأسيسه في الرياض، ليكون بمثابة الذراع التنفيذية للتحالف لتحقيق رسالته.

وقال الأمين العام المكلف للتحالف، الفريق عبد الإله بن عثمان الصالح، إن أهمية الاجتماع تأتي من كونه الانطلاقة الرسمية لعمليات التحالف، ما سيوفر منصة مؤسسية لتقديم ومناقشة المقترحات والمبادرات من خلال ممثلي الدول الأعضاء في مركز التحالف، وتسهيل وتنسيق آليات التعاون بين الدول الأعضاء.

وأضاف أن الدول الأعضاء ستعمل على تنفيذ مبادرات ضمن مجالات عمل المركز الأربعة، وهي الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب، إضافة إلى الجانب العسكري.