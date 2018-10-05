وزير الدفاع السوداني: موقفنا تجاه السعودية مبدئي وليس إبتزازا

الخرطوم 5 أكتوبر 2018 ـ قال وزير الدفاع السوداني إن موقف بلاده تجاه المملكة العربية السعودية موقف مبدئي وأخلاقي لا علاقة له بالمزايدة أو الإبتزاز.

ولي العهد السعودي ووزير الدفاع عوض بن عوف

ويشارك السودان منذ العام 2015 في حلف عسكري تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين الشيعة في اليمن، رغم ارتفاع أصوات داخلية بسحب الجنود السودانيين من هناك.

وجدد وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف التزام السودان بالدفاع عن مصالح الأمة والإسهام في تحقيق أمنها واستقرارها.

وقال بن عوف لدى مخاطبته ختام مشروع تدريبي (أحفاد تهراقا 2) نفذته القوات المسلحة يوم الخميس بمنطقة جبال "شاكوت" شمالي الخرطوم: "موقفنا مع المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين موقف مبدئي وأخلاقي، لا مزايدة ولا إبتزاز".

وأكد وزير الدفاع سعي الدولة المتصل لتطوير قدرات القوات المسلحة وتوفير متطلباتها، وتلبية الحاجات الاجتماعية والمعنوية لأفرادها عبر تقديم الخدمات وترقية بيئة العمل.