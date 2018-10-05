وزير الدفاع السوداني: موقفنا تجاه السعودية مبدئي وليس إبتزازا

الخرطوم 5 أكتوبر 2018 ـ قال وزير الدفاع السوداني إن موقف بلاده تجاه المملكة العربية السعودية موقف مبدئي وأخلاقي لا علاقة له بالمزايدة أو الإبتزاز.
- ولي العهد السعودي ووزير الدفاع عوض بن عوف
ويشارك السودان منذ العام 2015 في حلف عسكري تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين الشيعة في اليمن، رغم ارتفاع أصوات داخلية بسحب الجنود السودانيين من هناك.
وجدد وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف التزام السودان بالدفاع عن مصالح الأمة والإسهام في تحقيق أمنها واستقرارها.
وقال بن عوف لدى مخاطبته ختام مشروع تدريبي (أحفاد تهراقا 2) نفذته القوات المسلحة يوم الخميس بمنطقة جبال "شاكوت" شمالي الخرطوم: "موقفنا مع المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين موقف مبدئي وأخلاقي، لا مزايدة ولا إبتزاز".
وأكد وزير الدفاع سعي الدولة المتصل لتطوير قدرات القوات المسلحة وتوفير متطلباتها، وتلبية الحاجات الاجتماعية والمعنوية لأفرادها عبر تقديم الخدمات وترقية بيئة العمل.
أخر الآراءمن أطلق يد الجنجويد في شوارع الخرطوم؟ 2018-10-03 23:26:28 كتبت : سلمى التجاني لماذا كَذَّب مدير عام شرطة ولاية الخرطوم، في مؤتمره الصحفي مساء أمس الأول، حول هوية القوات التي تُثير الرعب في شوارع الخرطوم وتعتدي على المواطنين بالضرب والنهب وحلاقة الشعر؟ لماذا يطمئن الناس، وهو (...)
"الواتس آب" في القفص 2018-10-01 17:52:01 من يدق الطبول علي ابوابنا؟ كت: الجميل الفاضل أضحت مواقع "التواصل الإجتماعي" بلا إستثناء، ميداناً مفتوحاً لمعارك كرّ وفر ضارية، يدور رحاها داخل العقول وحولها. معارك تهدف بشكل أو بآخر، لرسم وتكريس صور ذهنية ونمطية، قابلة (...)
آخرون في الطريق 2018-10-01 17:44:21 كتب : محمد عتيق لحركة الإسلام السياسي معتقدين أساسيين في ايديولوجيتها : عدم الإيمان بالدوله ، فالوطن عندها هو الاسلام والإسلام هو الوطن (أينما يكون الإسلام نكون) ، ورفض الملكية العامة رفضاً مطلقاً وليس فقط (...)
المزيد