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وزير الدفاع السوداني والملحق العسكري الأميركي يبحثان مسارات حوار البلدين

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الخرطوم 4 يونيو 2017 ـ قال الجيش السوداني إن لقاءا جمع، الأحد، بين وزير الدفاع والملحق العسكري الأميركي بالخرطوم، بحث جهود الخرطوم على صعيد الالتزام بمطلوبات الحوار السوداني الأميركي في مساراته المختلفة.

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وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف والملحق العسكري الأميركي بالخرطوم المقدم جورن بونق ـ 4 يونيو 2017

وحددت واشنطن عدة مطلوبات لرفع العقوبات عن السودان نهائينا منها الالتزام بوقف العدائيات في مناطق النزاع، وتسهيل وصول الإغاثة إليها.

وبحسب بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد أحمد خليفة الشامي، فإن اجتماعا بوزارة الدفاع بين وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف والملحق العسكري الأميركي بالخرطوم المقدم جورن بونق، "ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود التي يبذلها السودان على صعيد الالتزام بمطلوبات الحوار السوداني الأميركي في مساراته المختلفة وآفاق التعاون المشترك".

وأشار البيان إلى أن الملحق العسكري الأميركي قدم تنويراً عن الزيارات التي قام بها لعدد من ولايات السودان سيما ولايات دارفور للوقوف على الأوضاع عن كثب.

وقال "أشاد بمستوى التعاون والتسهيلات التي قدمت له لإنجاز مهمته مشيراً إلى الانطباع الجيد الذي خرج به من هذه الزيارات".

وزار جورن بونق، ولاية النيل الأزرق، في مايو الماضي، وأجرى مشاورات مع والي الولاية الولايات وعسكريين هناك، حول وقف اطلاق النار بالمنطقة التي يسيطر متمردي الحركة الشعبية ـ شمال، على أجزاء منها، كما زار قبلها ولايات دارفور.

وتقاتل الحكومة السودانية، الحركة الشعبية ـ شمال، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011، ومجموعة حركات مسلحة بدارفور منذ 14 عاما.

وأعادت واشنطن فتح ملحقيتها العسكرية بسفارتها بالخرطوم، في فبراير الماضي، عقب أكثر من 28 عاما على إغلاقها.

من جانبه أكد وزير الدفاع حرص السودان على تطوير علاقاته مع كافة دول العالم في إطار العلاقات الإنسانية وتبادل المنافع والمصالح المشتركة موضحاً أن السودان يعطي مسألة تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة أهمية خاصة.



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