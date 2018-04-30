وزير الدفاع السوداني يبحث مع مسؤول أميركي بناء الثقة بين البلدين

الخرطوم 30 أبريل 2018 ـ بحث وزير الدفاع السوداني مع مسؤول أميركي الإثنين السبل الكفيلة لبناء الثقة بين البلدين.

وزير الدفاع عوض بن عوف

وبحسب تعميم صحفي للمتحدث باسم القوات المسلحة السودانية فإن وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف بحث مع مساعد وزير الخزانة الأميركي مارشال بلينغسلي بحضور القائم بالأعمال الأميركي إستيفن كوستيس، "السبل الكفيلة ببناء الثقة بين السودان والولايات المتحدة".

وانخرط مساعد وزير الخزانة الأميركية ضمن وفد من الكونغرس وصل الخرطوم في لقاءات منذ يوم الأحد مع مسؤوليين سودانيين أبرزهم وزير المالية ووكيل وزارة الخارجية.

وأفاد التعميم أن وزير الدفاع أكد "حرص السودان على إقامة علاقات ثنائية متميزة مع أميركيا تحقق مصالح البلدين وتسهم في تعزيز الجهود المبذولة لصيانة الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب".

وأكد بن عوف التزام السودان بقرارات الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية والتزامه بمكافحة الإرهاب في إطار التزاماته الأخلاقية تجاه الإنسانية والمجتمع الدولي.

ووفقا للتعميم "قدم الوزير، إجابات شافية عن كل الموضوعات التي تشكل محل اهتمام لدى الوفد الأميركي".

من جانبه عبر مساعد وزير الخزانة الأميركية عن تقديره للصراحة التي اتسم بها اللقاء، معلناً رغبتهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام.