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وزير الدفاع المصري يلتقي الرئيس السوداني قبل جولة مباحثات عسكرية الأحد

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الخرطوم 24 نوفمبر 2018- تعقد في الخرطوم الأحد محادثات عسكرية بين الخرطوم والقاهرة لمناقشة تعزيز التعاون في العديد من القضايا المشركة، في وقت امتدح الرئيس السوداني لدى لقائه وزير الدفاع المصري المستوى المتطور الذي وصلت اليه العلاقات السودانية المصرية.

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البشير استقبل وزير الدفاع المصري .. (سونا)

ووصل الخرطوم السبت وزير الدفاع المصري محمد زكي وكان في استقباله نظيره السوداني عوض بن عوف، قبل أن يلتقيه الرئيس عمر البشير الذي وجه باستمرار التعاون والتنسيق بين الجيشين خاصة في مجالات التدريب وإحكام التنسيق في ضبط الحدود لمنع الجرائم العابرة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأوضح رئيس الأركان المشتركة كمال عبد المعروف في تصريحات صحفية أن زيارة وزير الدفاع المصري ستشهد طرح العديد من المشروعات المشتركة بين الجيشين.

وأشار إلى زيارة رئيس هيئة أركان الجيش المصري قبل شهرين للبلاد والتي تم التوافق خلالها على التعاون في كل المجالات لاسيما المجال التدريبي والتعاون الأمني والاستخباري والتصنيع الحربي بجانب المجالات الخدمية بين الجيشين.

ونوه إلى العمل الذي بدأ منذ فترة طويلة وتمثل في إقامة دوريات على الحدود وضباط اتصال، لافتا إلى أن وزيري الدفاع في البلدين سيعقدان الأحد مباحثات رسمية لبحث أوجه التعاون العسكري.

ونبه عبد المعروف إلى مشاركة الجيش السوداني في مناورات النجم الساطع التي اقيمت بجمهورية مصر العربية بصفة مراقب بجانب مشروعات استخبارية مشتركة، وقال إن الفترة القادمة ستشهد تطورا كبيرا في كل هذه المجالات.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية فإن زيارة وزير الدفاع الى الخرطوم تهدف إلى دعم آفاق التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع التي تشهدها القارة الإفريقية في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، خاصة في مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات في العديد من المجالات.



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