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وزير الدفاع: لن ننتظر الممانعين وسنسيطر على كامل السودان

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الخرطوم 27 نوفمبر 2018 ـ قال وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، الثلاثاء، إن الدولة لن تضيِّع وقتها في انتظار المتمردين الممانعين وستبسط سيطرتها على كامل البلاد.

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وزير الدفاع في ملتقى التخطيط الاستراتيجي للدفاع الشعبي ـ الخرطوم 27 نوفمبر 2018

وجدد الوزير لدى مخاطبته فاتحة ملتقى التخطيط الاستراتيجي للدفاع الشعبي بالخرطوم في الفترة من 27 ـ 29 نوفمبر الحالي، الدعوة لحاملي السلاح للانضمام إلى ركب السلام والاستجابة للمبادرات التي تقدمها الدولة.

وأوضح أن "الدولة ستبسط سيطرتها على كامل التراب السوداني وتؤمن كافة النشاطات الزراعية والتجارية وحركة المواطنين في سعيهم لممارسة حياتهم الاقتصادية والاجتماعية بشكل طبيعي. لن تضيِّع الدولة وقتها في انتظار الممانعين والمتمردين".

وأكد استعدادهم التام لحسم أي اعتداءات من قبل المتمردين رغم الحرص على الالتزام بوقف إطلاق النار.

ومنذ نحو ثلاث سنوات تجدد الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وقفا لإطلاق النار من وقت لآخر.

وأثنى وزير الدفاع على "مجاهدات" وتضحيات قوات الدفاع الشعبي وإسهاماته في تأمين البلاد وحمايتها، فضلاً عن الإسناد الاستراتيجي الذي تقدمه لمؤسسات الدولة في إطار خطة الإسناد المدني.

وشدد على حرص الدولة على المحافظة على الدفاع الشعبي ورعايته والاهتمام به حتى يتحقق النجاح لكل المشروعات الاستراتيجية التي يضطلع بها، داعياً إلى الاستعداد وإكمال الجاهزية لمقابلة تحديات المرحلة المقبلة.

ويهدف ملتقى التخطيط الاستراتيجي للدفاع الشعبي إلى مراجعة وتقييم أداء مشروعات الدفاع الشعبي وخططه الاستراتيجية، بحضور منسقي الدفاع الشعبي بالولايات وفريق التخطيط الاستراتيجي إضافة إلى الشركاء.



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