وزير الدفاع : مستعدون للمساعدة وتسهيل قرار خفض (يوناميد)

الخرطوم 19 يوليو 2017- أبدت وزارة الدفاع السودانية، إستعدادها والجهات المعنية فى القوات المسلحة لتقديم كل المساعدات والتسهيلات التي تمكن البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي فى دارفور"يوناميد" من تنفيذ قرار خفض قواتها بالتنسيق مع اللجان المشتركة المكونة لهذا الغرض.

بن عوف يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جين بيير لاكروا.. الأربعاء 19 يوليو 2017

وعبرت عن أملها في أن تتصل جهود البعثة لاستكمال متطلبات تحقيق السلام في المناطق التي تم تحديدها لإعادة انتشار قواتها والتواصل مع بقايا المجموعات المسلحة لإقناعهم للانخراط في مسيرة الحوار والسلام.

والتقي وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف الأربعاء، بالخرطوم، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جين بيير لاكروا الذي يزور البلاد لبحث السبل الكفيلة بتنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بتخفيض قوات اليوناميد في الفترة الزمنية المحددة.

وصوت مجلس الأمن بالإجماع فى يونيو الماضي على تمديد تفويض قوات (يوناميد) لعام آخر، ينتهي في يونيو 2018، وأقر خفض المكون العسكري والشرطي لبعثة "يوناميد" خلال الستة أشهر القادمة بعد إجراء تقييم للوضع بالإقليم.

وقالت الأمم المتحدة في بيان أصدرته الإثنين، إن لاكروا سيزور خلال جولته الى جانب بعثة حفظ السلام في دارفور ، قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونسفا) وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونيمس).

وبالإضافة إلى زيارة الفاشر حيث رئاسة قوات حفظ السلام ، يتوقع أن يزور لاكروا منطقة (قولو)، وسط دارفور، حيث ستقوم العملية المختلطة بإنشاء موقع فريق جديد".

وأمتدح إبن عوف الجهود التي بذلتها (يوناميد) في مساعي تحقيق السلام والاستقرار في السودان، مشيراً الى ترحيب الحكومة بقرار الأمم المتحدة بتخفيض حجم قوات البعثة باعتبارها مؤشراً على استقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم.

من جهته عبر المسؤول الأممي عن شكره لوزارة الدفاع، وتمنى أن يتصل التنسيق لتحقيق الأهداف المرجوة وإحداث تحُّول إيجابي في الموضوعات ذات الصلة بالسلام ومن ضمنها المساهمة في تمكين قوات اليونسفا للقيام بواجبها واستكمال لجان المراقبة والتحقق المشتركة.