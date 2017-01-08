وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري يلتقي الرئيس السوداني بالخرطوم

الخرطوم 8 يناير 2017 ـ التقى الرئيس السوداني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عمر البشير، الأحد، بالقيادة العامة للجيش بوزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية والذي وصل البلاد منذ السبت في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية

وعقد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وخالد العطية جلسة مباحثات صباح الأحد بوزارة الدفاع بحضور رئيس الأركان المشتركة ووزير الدولة بوزارة الدفاع إلى جانب سفير دولة قطر لدى السودان راشد بن عبد الرحمن النعيمي وأعضاء الوفد الزائر.

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن المباحثات تناولت سبل دعم وتطوير أوجه التعاون بين البلدين في مجالات التدريب ورفع القدرات وتبادل الخبرات والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن السعي لتعزيز العمل العربي المشترك في القضايا الأمنية والدفاعية.

وأثنى وزير الدفاع السوداني بالعلاقات السودانية القطرية، مشيرا إلى الشراكات التي تمت في مجال الصناعات والمنتجات العسكرية وغيرها، حيث تم افتتاح مصنع "سور" العالمية بالخرطوم، يوم الأحد وهو استثمار تركي وقطري.

من جانبه قال العطية إنه نقل للرئيس البشير التحايا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكداً الحرص على دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن محمد خليفة الشامي قد أفاد لدى وصول العطية يوم السبت أن وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري وصل الخرطوم في زيارة يشارك خلالها في افتتاح مصنع سور العالمية للاستثمار لتصنيع الملبوسات العسكرية والمدنية كما سيتعرف علي حجم التطور لمصنع سور ويشهد افتتاح فعاليات الاقسام الجديدة التي اضيفت للمصنع سور والتي تشمل خطوط إنتاج جديدة للملبوسات المدنية.

و كشف الشامي أن المصنع ارتفع انتاجه من ألفي لبسة الى أربعة آلاف لبسة كاملة يوميا كما إزداد عدد العمالة من 800 عامل الى 1200 عامل مبينا أن مصنع سور سيعمل على استهلاك أكثر من 60% من انتاج القطن السوداني بحلول هذا العام.