وزير: الرئيس السوداني يعتزم زيارة القاهرة قريبا

الخرطوم 26 سبتمبر 2018- قال وزير الدولة في الخارجية السودانية أسامة فيصل إن العلاقات السودانية المصرية في أفضل حالاتها، وكشف عن اعتزام الرئيس عمر البشير زيارة مصر قريبا.

وزير الدولة بالخارجبة أسامة فيصل

ولم يخض الوزير الذي كان يتحدث في حلقة نقاشية بمركز دراسات المستقبل، الأربعاء في تفاصيل أو توقيت الزيارة التي سيجريها البشير، لكن مسؤولين في البلدين أكدا في وقت سابق أن اجتماعات مشتركة ستعقد خلال أكتوبر المقبل تتوج بالتوقيع على نحو 20 اتفاقية أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخرطوم.

من جهة أخرى توقع وزير النقل السوداني حاتم السر تجاوز السودان ومصر كافة القضايا العالقة في المجالات التجارية والاستثمارية بحلول أكتوبر المقبل.

وأشار السر الذي شغل حقيبة وزارة التجارة في الحكومة السابقة أثناء حديثه في حفل وداع أقيم للسفير المصري المنتهية فترته أسامة شلتوت الى أن العلاقات بين البلدين تتطلب دعما إضافيا بخاصة في المجال التجاري والاستثماري والاقتصادي لتعزيز العلاقات وضمان الاستمرارية.

ولفت الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتجاوز 500 مليون دولار، وعده دون الطموح وأكد وجود بعض العوائق التجارية ينتظر أن يتم تجاوزها خلال قمة الرئيسين في أكتوبر.

وشدد السر على ضرورة العمل بين البلدين على نحو تكاملي بعيدا عن التنافس وأن يعمل الطرفين على تغذية الاسواق المجاورة بعمل قيمة مضافة بصناعات تحويلية بين البلدين.

وقال اسامة شلتوت إن الاستثمارات المصرية المباشرة في السودان خلال الفترة من 2000 - 2018 بلغت مليار و700مليون دولار فيما بلغ حجم التبادل التجاري مليار دولار.

وأكد السعي لزيادة التبادل التجاري بتذليل العقبات، متوقعا الإمضاء على 20 اتفاقية مع القطاع الخاص للدخول في شراكات واستثمارات.