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وزير الزراعة يقر بتدني إنتاج الحبوب ويحذر من عدم توفر الوقود

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الخرطوم 16 أبريل 2018 ـ رسم وزير الزراعة السوداني الإثنين صورة قاتمة لاوضاع الموسم الزراعي ببلاده مقراً بتدني انتاج الحبوب الغذائية، وطالب بتدخل عاجل لتوفير الجازولين للزراعة لإدارك الموسم الصيفي.

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قناة ري في مشروع الجزيرة بأواسط السودان

وكشف وزير الزراعة عبد اللطيف العجيمي عن تدني انتاج القمح في الموسم الشتوي 2017 ـ 2018، لارتفاع أسعار مدخلات الانتاج، مشيراً إلى أن المساحة المزروعة بلغت 479 ألف فدان بنسبة نقصان بلغت 27%.

وأكد تقرير أممي فى مطلع أبريل الجاري أن تراجع انتاج الحبوب الغذائية بالسودان بنسبة 40% عن العام السابق، وحذر من أزمة غذائية متوقعة في ولايتين شرق وغرب البلاد خلال الأشهر المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن الأمطار الموسمية الشديدة القلة في ولايات كسلا والقضارف وأجزاء من شمال دارفور، وشمال كردفان إلى أدت الى ضعف إنتاج المحاصيل المحلية.

وعزا العجيمي في بيان وزارته أمام البرلمان، الإثنين، أسباب تقليص المساحة المزروعة بالقمح إلى الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي أدت لارتفاع الأسعار، وحدوث تأخر نسبي في وصول سماد، بجانب خروج إدارة مشروع الجزيرة عن ضمان التمويل.

وقال إن "التمويل الزراعي للعام 2017 - 2018 بلغ 3,7 مليار جنيه، 75% منه في الموسم الصيفي، و25% للموسم الشتوي".

وأشار العجيمي إلي إنخفاض انتاج الفول السوداني بنسبة 12% من إنتاج الموسم الماضي، كما تدني إنتاج الذرة والدخن، حيث بلغ الإنتاج حوالى 4 ملايين طن، مقارنة بـ 6 ملايين طن بنسبة انخفاض بلغت 38%، وذلك ضعف الامطار في مناطق مهمة كشمال القضارف.

وقال إن انتاج القطن للموسم الماضي سجل قفزة من 170 إلى 403 ألف طن بزيادة قدرها 140%، وأضاف أن انتاج السمسم سجل ارتفاعاً من 525 ألف طن إلى 861 ألف طن بنسبة زيادة بلغت 64%.

وقال وزير الزراعة في تصريحات صحفية بالبرلمان الإثنين إن وضع الموسم الزراعي الصيفي يحتاج الى "تصرف وتدخل عاجل لتوفير الجازولين للزراعة خلال يومين وترحيله لمناطق الإنتاج"، مشيراً إلى ضرورة توفير الجازولين للزراعة خلال شهري أبريل ومايو خاصة المناطق الإنتاجية التي يمكن أن تنقطع حال دخول الخريف، وكشف عن اجتماع بين والبنك المركزي لحل الإشكالية.

وشن نواب بالبرلمان هجوماً عنيفاً على وزارتي الزراعة والنفط، لعدم توفير الوقود للمزارعين، وحذروا من خطورة الوضع على الموسم الزراعي بالبلاد الذي يواجه الفشل إذا لم يتم توفير الوقود.

وقال العضو مبارك النور أثناء مداولات حول بيان وزارة الزراعة قدمه الوزير بالبرلمان الإثنين، إن حصاد المحاصيل بولاية القضارف لم يكتمل بسبب أزمة الوقود، وتابع "المسألة خطيرة جداً لان الموسم لم يكتمل لعدم توفر الوقود، وسيكون فاشلاً".

وطالب العضو بلال عوض الله البرلمان بعقد اجتماع عاجل بين ووزارتي الزراعة والنفط والبنك المركزي لوضع حلول لأزمة الوقود.



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