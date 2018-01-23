وزير: السودان ينتج 250 طن من الذهب سنويا

الخرطوم 23 يناير 2018 -قال وزير الصناعة السوداني إن انتاج بلاده الحقيقي من الذهب يبلغ 250 طناً، يتم تهريب غالبه خارج البلاد.

سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا)

وبحسب آخر بيان قدمه وزير المعادن السوداني أمام البرلمان في ديسمبر المنصرم فإن انتاج البلاد من الذهب بلغ 105 طن خلال العام 2017، وأن السودان بات يحتل المرتبة الثالثة أفريقيا في إنتاج الذهب بعد جنوب أفريقيا وغانا، وتوقع بحلول العام 2018 أن يتقدم ليحتل المرتبة الأولى.

وقال وزير الصناعة موسي كرامة في جلسة سماع بالبرلمان الثلاثاء إن " الكميات الحقيقة من انتاج الذهب تقدر 250 طن في العام، ويبلغ الصادر الى دبي 102طن".

وأكد إن "التهريب عبر مطار الخرطوم يعد من أكبر المشاكل التي تواجه عملية السيطرة على الذهب".

ويعمل أكثر من مليون سوداني في قطاع التعدين الأهلي الذي ينتج الجزء الأكبر من الذهب، لكن لا يزال من الصعب الحصول على بيانات ذات مصداقية.

ويبلغ عدد الشركات العاملة أكثر من مائة شركة من 15 جنسية، 10 منها أكملت دراساتها وحددت احتياجاتها واحتياطاتها بـ 944 طنا من الذهب.