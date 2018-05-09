وزير الصحة السوداني يبرر علاج عقيلته بالخارج لمشاكل في التشخيص

الخرطوم 9 مايو 2018- دافع وزير الصحة السوداني عن سفره خارج البلاد طلباً لعلاج عقيلته التي قال إنا واجهت مشاكلا في التشخيص مع نقص الأجهزة.
- وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة في مؤتمر صحفي ـ الخرطوم 25 نوفمبر 2016
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بجل كثيف وهجوم لاذع طال الوزير بحر ادريس أبو قردة الذي نقل زوجته الى الهند لتلقي العلاج.
واستنكر الناشطون تصرف الوزير خاصة انه المسؤول الأول عن الأوضاع الصحية ويطلب العلاج لزوجته بالخارج.
وقال أبو قردة لدي حديثه في المنبر الإعلامي لوزارة الإعلام الأربعاء " لا أدري مبررات هذا الهجوم، زوجتي بدأت العلاج من غضروف الظهر بالسودان لكن بسبب مشاكل في التشخيص ونقص في بعض الأجهزة تقرر سفرها للعلاج بالهند".
وأفاد أن توطين العلاج بالداخل يمضي بصورة جيدة، لكن لاتزال هنالك نواقص في مُعدات وأجهزة التشخيص.
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