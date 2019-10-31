 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2019

وزير المالية: اتفاق مع (اصدقاء السودان) لتمويل موازنة ٢٠٢٠

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 31 أكتوبر 2019- أعلن وزير المالية السوداني، ابراهيم البدوي عن اتفاق مع اصدقاء السودان لتمويل موازنة 2020 عبر عشرين مشروع تم التوافق عليها.

واكد الوزير في تصريحات صحفية عقب عودته من الولايات المتحدة بعد حضور اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين على حاجة السودان لمساعدة أصدقائه في معالجة اختناقات الحالة المعيشية للمواطن السوداني وأزماته عبر مساعدته في موازنة العام المقبل.

وأعلن انعقاد اجتماع لأصدقاء السودان في ديسمبر المقبل بالعاصمة السودانية الخرطوم على ان يعقد اجتماع اخر للمانحين في أبريل المقبل.

وقال إن اجتماع واشنطن اعتمد برنامج إعادة تأهيل الاقتصاد الكلى والجهاز المصرفي، بالإضافة إلى العمل للانتقال الاقتصادي، لافتا الى أن البرنامج سيتيح للسودان ألا يدفع اي متأخرات او ديوِن على أن يبدأ البرنامج بتفاوض مع البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي ابتداء من مارس.

واكد البدوي أن "موازنة 2020م سيتم تمويلها من اصدقاء السودان" وأنها ستعتمد على أهداف التنمية المستدامة، وتعنى بالتركيز على التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية وتستند على تثبيت الاقتصاد الكلي والاعتماد على الموارد المتاحة وتقوية السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف باعتباره شرطا أساسيا للتنافس خاصة للصادرات الوطنية.

واشار الى تفعيل عملية سداد المتأخرات بواسطة البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي بجانب اعفاء الديون قبل العام 2020 م ليصبح السودان دولة مستحقة للاستفادة من التمويل.

وتتجاوز ديون السودان الخارجية 50 مليار دولار، أغلبها مستحقة لنادي باريس.

وأضاف الوزير " الكرة الآن في ملعبنا لإدارة حوار مع المجتمع الدولي".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

هل صار عرمان مسمار جحا وخازوق في قضايا الهامش ؟! (١ - ٢) 2019-10-29 15:57:50 بقلم: الجاك محمود أحمد الجاك قالوا (يحكي أن) جحا كان ساكن في بيت وسيد البيت قرر يرحلو من بيتو....قام قال ليهو خلاص شيل حاجات وأطلع لي من البيت يا جحا.. . ولأنو جحا كان مبيت النية يجي راجع تاني قام شال عفشو كلو إلا بس خلي (...)

أنس فضل المولى.. إنّ الحياة من الممات قريب 2019-10-27 17:23:44 بقلم : عبدالحميد أحمد بلى يا أبا لين، منذ أطلق صلاح أحمد إبراهيم دعوته المتحدّية تلك، ظلت المنايا تحوّم حول حمانا، تصطفي كل سمح النفس بسّام العشيات الوفي، حتى إذا أقبلت بالأمس تستعرضنا تارةً أخرى، خفيفاً هُرعت تسبق إليها، (...)

قضايا الثورة والثورة المضادة 2019-10-27 15:22:50 ياسر عرمان 27 اكتوبر 2019 🔴 سكان الكنابي وحقوق المواطنة والسلام الاجتماعي وجوبا 🔴 مسارات التفاوض والتمثيل الحقيقي لأصحاب القضايا 🔴 العلمانية وتقرير المصير والسلام ورؤية السودان الجديد 🔴 المسيحيون ومفاوضات السلام 🔴 (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.