وزير المالية: اتفاق مع (اصدقاء السودان) لتمويل موازنة ٢٠٢٠

الخرطوم 31 أكتوبر 2019- أعلن وزير المالية السوداني، ابراهيم البدوي عن اتفاق مع اصدقاء السودان لتمويل موازنة 2020 عبر عشرين مشروع تم التوافق عليها.

واكد الوزير في تصريحات صحفية عقب عودته من الولايات المتحدة بعد حضور اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين على حاجة السودان لمساعدة أصدقائه في معالجة اختناقات الحالة المعيشية للمواطن السوداني وأزماته عبر مساعدته في موازنة العام المقبل.

وأعلن انعقاد اجتماع لأصدقاء السودان في ديسمبر المقبل بالعاصمة السودانية الخرطوم على ان يعقد اجتماع اخر للمانحين في أبريل المقبل.

وقال إن اجتماع واشنطن اعتمد برنامج إعادة تأهيل الاقتصاد الكلى والجهاز المصرفي، بالإضافة إلى العمل للانتقال الاقتصادي، لافتا الى أن البرنامج سيتيح للسودان ألا يدفع اي متأخرات او ديوِن على أن يبدأ البرنامج بتفاوض مع البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي ابتداء من مارس.

واكد البدوي أن "موازنة 2020م سيتم تمويلها من اصدقاء السودان" وأنها ستعتمد على أهداف التنمية المستدامة، وتعنى بالتركيز على التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية وتستند على تثبيت الاقتصاد الكلي والاعتماد على الموارد المتاحة وتقوية السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف باعتباره شرطا أساسيا للتنافس خاصة للصادرات الوطنية.

واشار الى تفعيل عملية سداد المتأخرات بواسطة البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي بجانب اعفاء الديون قبل العام 2020 م ليصبح السودان دولة مستحقة للاستفادة من التمويل.

وتتجاوز ديون السودان الخارجية 50 مليار دولار، أغلبها مستحقة لنادي باريس.

وأضاف الوزير " الكرة الآن في ملعبنا لإدارة حوار مع المجتمع الدولي".