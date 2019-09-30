وزير المالية السوداني: سنعبر المرحلة الاقتصادية الصعبة خلال 9 أشهر

الخرطوم 30 سبتمبر 2019 – قال وزير المالية السوداني، إبراهيم أحمد البدوي، الإثنين، إن "بلاده ستعبر المرحلة الاقتصادية "الصعبة" خلال الأشهر التسعة المقبلة".

وزير المالية ابراهيم البدوي

ويُعاني السودان من أزمة تشمل عدم توفر السلع الأساسية المتمثلة في الخبز والمحروقات والأدوية بجانب ارتفاع التضخم الناتج عن الارتفاع الكبير في الأسعار.

وبحث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مساء الاثنين في باريس مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية، كما بحث مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برنو لومير آفاق التعاون الاقتصادي وإعادة إدماج السودان في مجتمع التنمية الدولي، ودعم السودان في إطار مبادرة دعم الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

وأوضح وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي الذي حضر اللقاء أنه تم بحث إعادة الإقراض التنموي للسودان من منظمات التنمية الدولية، وأن وزير المالية الفرنسي اقترح تنظيم مؤتمر لعرض إمكانيات السودان في مجال الاستثمار مع مديري الشركات الفرنسية في مجالات النفط والاتصالات والنقل والتصنيع الزراعي.

وقال البدوي في تصريحات صحفية إن "اللقاء الذي عقده مع مديرة الخزانة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، أوديل رونو، تطرق إلى المشروعات المستقبلية".

وأكد أن "البلاد ستعبر المرحلة الاقتصادية الصعبة خلال الأشهر التسع المقبلة"، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية أخرى.

ونوَّه إلى أن "مثل هذه اللقاءات ستفتح آفاقا كبيرة لتطور الاقتصاد السوداني، وذلك في إطار الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص الفرنسي، بدعم من باريس".

كما أكد "حرص حكومة السودان على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص للقطاع الخاص الوطني، للاستفادة من الشراكة مع الشركات الفرنسية، لدعم الاقتصاد السوداني خاصة في مجال مشاريع القيمة المضافة في القطاع الزراعي".

وأشار إلى أن خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ومطالبته برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يمثل "دعما سياسيا كبيرا للسودان، ودفعة قوية لمواقفه في المحافل الإقليمية والدولية".

ورفعت الإدارة الأميركية، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993؛ لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.