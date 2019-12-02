وزير المالية السوداني يقيل مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية

الخرطوم 2 ديسمبر 2019- أقال وزير المالية السوداني، ابراهيم البدوي مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية عن منصبه رسميا.

سوق الخرطوم للأوراق المالية ـ صورة من شبكة الشروق

وأكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ (سودان تربيون) الاثنين أن أزهري الطيب الفكي تم إيقافه عن العمل كمدير للسوق وأن وزير المالية طلب تعيين مدير التقنية بسوق الخرطوم الطيب الجعلي بابكر مكانه إلى حين اشعار اخر.

وأرجعت مصادر مصرفية متطابقة إقالة أزهري الى اتهامه بقضايا فساد مالي واداري، لافتة الى مواجهته عدد من البلاغات.

وبحسب مسؤول في سوق الخرطوم فضل عدم ذكر اسمه تحدث لـ (سودان تربيون) فإن المدير الموقوف عن العمل أخضع للتحقيق أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن عدد من الموظفين سلموا مذكره لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مؤخرا تتعلق بتجاوزات كبيره وعمليات تحايل في سوق الخرطوم.

وأزهري الطيب الفكي الذي كان مديرا لشركة السودان للخدمات المالية عمل كذلك مساعدا لمحافظ البنك المركزي وقبلها كان موظفا بوزارة المالية كما أنه محسوب على النظام المعزول.