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وزير المالية : برنامج إسعافي لتثبيت الاقتصاد وهيكلة الموازنة

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الخرطوم 8 سبتمبر 2019 – أعلن وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، الأحد، تنفيذ برنامج إسعافي للمائتي يوم الأولى لتحقيق خمسة محاور رئيسية، أبرزها تثبيت الاقتصاد الكلي، وإعادة هيكلة الموازنة والجهد المالي.

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وزير المالية ابراهيم البدوي

وقال في أول تصريحات له بعد آداء اليمين الدستورية، أن "البرنامج الإسعافي يهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي والصرف على التعليم والصحة والتنمية".

وكشف البدوي، عن إجراءات إسعافيه وناظمة لتثبيت الأسعار وتوفير وسائل تخفيض كلفة المعيشة والضائقة التي يعاني منها الشعب السوداني.

وأضاف، "الشعب الآن حر سياسيا ووجدانيا، ولكنه مقهور اقتصاديا، فيجب بذل كل الجهد لمعالجة هذه الأزمة بخطة إسعافيه عاجلة، ريثما يتم توفير برامج اقتصادية من قبيل تثبيت الاقتصاد الكلي ومكافحة التضخم وأسعار الصرف والسيولة وغيرها".

وأشار إلى معالجة أزمة بطالة الشباب عن طريق برامج مؤقتة أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل على نحو المدى المتوسط والبعيد.

ونوه البدوي إلى إمكانية الانتقال إلى التحول الهيكلي عن طريق المشاريع الاستراتيجية الكبرى في الطرق والإنشاءات والمطارات، في نهاية الفترة الانتقالية وقبل تسلم السلطة الديمقراطية.

وأدى وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، للمرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

وحضر مراسم اليمين الدستورية، رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، وبقية أعضاء المجلس، ورئيس القضاء المكلف، عباس علي بابكر.



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