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وزير المالية : طباعة فئة الـ 200 جنيه النقدية اعتبارا من الاثنين

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الخرطوم 27 يناير 2019- أعلن وزير المالية السوداني معتز موسى الأحد اكتمال طباعة الورقة النقدية فئة 100 جنيه والشروع في طباعة ورقة أخرى من فئة الـ 200 جنيه اعتبارا من الاثنين 28 يناير.

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معتز موسى

وبثت وكالة السودان للأنباء مقطع فيديو يظهر فيه الوزير برفقة مدير مطابع السودان للعملة صلاح محمد على أثناء تفقدهما المراحل النهائية لتغليف الورقة النقدية الجديدة بعد إكمال طباعتها في البلاد.

ونقلت الوكالة عن موسى تأكيدات بالشروع تدريجيا في توفير السيولة النقدية مطلع الشهر المقبل.

ويكابد الاف العملاء والموظفين في الحصول على مستحقاتهم المالية المودعة لدى البنوك بعد احجام الأخيرة عن صرف المبالغ المالية بسبب شح السيولة النقدية، كما تشهد الصرافات الآلية ازدحاما شديدا يضطر معه أصحاب البطاقات للوقوف ساعات طويلة في انتظار الحصول على الفي جنيه كحد أقصى.

من جهة أخرى أعلنت وزارة المالية بولاية الخرطوم، صرف مرتبات العاملين بالولاية نقداً اعتباراً من الإثنين ٢٨ يناير.

ووجه وزير المالية في الولاية صلاح علي أحمد، جميع الوحدات الحسابية بالولاية الإسراع باستلام مرتبات العاملين لوحداتهم من رئاسة الوزارة، والبدء في الصرف لمنسوبيهم بالوحدات.

وقال إن هذا العمل يأتي في إطار رفع المعاناة عن العاملين بالولاية، والمساهمة في توفير الجهد والزمن.



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