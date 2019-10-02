وزير المالية يطالب ببيع ممتلكات (الوطني) لسداد الديون

الخرطوم 2 أكتوبر 2019- اقترح وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي على رئيس الوزراء عرض ممتلكات وأصول المؤتمر الوطني للبيع والاستفادة من العائد في سداد ديون السودان.
- مقر حزب المؤتمر الوطني بشارع المطار
وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات عقب جلسة مجلس الوزراء الأربعاء إن البدوي تقدم بطلب لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتنفيذ قرار سابق متعلق بمصادرة ممتلكات حزب المؤتمر الوطني من مقار وسيارات وغيرها، وأن تؤول لوزارة المالية لبيعها في مزاد علني عالمي بالعملة الحرة.
وتابع "من الممكن أن تسهم تلك الأموال في سداد أقساط وديون بعض الصناديق العربية على البلاد" وهو ما يتيح إمكانية الاقتراض مرة أخرى.
ويحوز المؤتمر الوطني الذي كان الحزب الحاكم على عدد كبير من الدور الفخمة في العاصمة والولايات علاوة على سيارات كما يملك شركات استثمارية عديدة.
وناقش مجلس الوزراء مقترحاً بتوظيف 100 ألف شاب للعمل في مراقبة المخابز ومحطات الوقود بالعاصمة والولايات للحد من تفاقم الأزمات المعيشية، ولضمان عدم تسرب هذه السلع.
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