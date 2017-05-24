وزير: تراجع إنتاج النفط بالسودان إلى 129 ألف برميل يومياً

الخرطوم 24 مايو 2017 ـ كشفت وزارة النفط السودانية عن تدني إنتاج البلاد من النفط بسبب خفض الشركات لميزانياتها إثر هبوط أسعار النفط عالمياً.

صورة توضح مواقع النفط الجديدة في البلاد

وكان وزير النفط والغاز السوداني السابق، محمد زايد، أعلن في مارس الماضي أن الصناعة النفطية في البلاد تواجه تحديات تتمثل في خفض الإنتاج ونضوب عدد من الآبار والحقول الحالية.

ويكافح السودان لزيادة إنتاجه من النفط بعد أن استأثر جنوب السودان بانفصاله في 2011 بنحو 75% من إنتاج البلاد النفطي.

وقال وزير النفط المعين حديثا، عبد الرحمن عثمان في خطابه أمام البرلمان الأربعاء، إن "إنتاج البلاد من النفط هبط إلى 129 ألف برميل يومياً بمعدل 75% من الحجم المستهدف في العام 2016".

وعزا ذلك لخفض الشركات ميزانياتها إثر تراجع أسعار النفط عالمياً، إضافة الى زيادة المياه المصاحبة للنفط، وأكد أن الاحتياطي النفطي للسودان ارتفع بزيادة 15.6 مليون برميل.

وقال الوزير إن عائدات بيع الخام المحلي بلغت 7.1 مليار العام الماضي، وأشار الى إنتاج 8 ملايين برميل من خام النفط خلال الربع الأول للعام الحالي.