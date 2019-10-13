وزير: جنوب السودان يستبدل خطوط أنابيب النفط بعد التسرب

جوبا ١٣ اكتوبر ٢٠١٩ - كشف وزير النفط في جنوب السودان دانييل تشوانغ ان الحكومة ستبدأ استبدال خطوط أنابيب النفط القديمة بعد أن فقدت حوالي 2000 برميل من النفط خلال عملية تسرب للنفط في منطقة باناكوك بولاية روينج الشمالية، لافتا الى أن وزارته ستبدأ في تجديد خطوط الأنابيب القديمة في محاولة لتجنب تسرب النفط في المستقبل.
- رجل من جنوب السودان يتمعن في انبوب ناقل للنفط ... الصورة من شبكة (المشكاة)
وقال وزير النفط في تصريح لوكالة (شينخوا) الصينية السبت "نتوقع أن يزداد الضغط في خط الأنابيب خلال الأسابيع القليلة المقبلة. يجب أن نكون قادرين على تجديد خطوط الأنابيب حتى لا تتسبب في أي انفجار في المستقبل".
ومع ذلك، قال الوزير إن التسربات النفطية التي حدثت الشهر الماضي في المربعات 1 و2 و4 لا تزال تحت السيطرة في المناطق المحيطة.
ويقول جنوب السودان، الذي ينتج حاليًا 178،000 برميل يوميًا من النفط، إن الإنتاج قد يصل إلى 200،000 برميل يوميًا في العامين المقبلين.
ويعاني جنوب السودان، حيث تشكل عائدات النفط ما يقرب من ٩٨٪ من الميزانية، أزمة اقتصادية بسبب حرب أهلية عنيفة.
وتأثر إنتاج النفط في جنوب السودان عندما اندلعت حرب أهلية بعد عامين من الاستقلال.
أخر الآراءالتحالفات السياسية السودانية: التماعُ نجم بعد خُبُوٍّ! 2019-10-13 08:01:56 الواثق كمير kameir@yahoo.com لم يُسلط الضوء بعد على خبر ربما قد تكون له تداعيات سياسية مما تمثل في لقاء جوزيف تكة، نائب رئيس الحركة الشعبية شمال/بقيادة الفريق عبد العزيز الحلو، مع السيد جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب (...)
و"مغردون خارج السرب" 2019-10-06 21:52:57 بقلم : محمد عتيق المقال السابق بعنوان "للثورة خندق واحد" ، ألقى ضوءاً على طريقة بعض قوى الثورة - المدنية والمسلحة - في التعامل مع التجربة (الوليدة) وقياداتها ، وكيف أنها تلقي عليها ظلالاً من الشك وأن على ق ح ت الإسراع (...)
الحياة معركة عظيمة 2019-10-05 18:26:42 ياسر عرمان حينما ولدت فى هذا اليوم الخامس من اكتوبر عام ١٩٦٢، أمى وابي تمنيا لى ان أعيش حياة مريحة وان اجوب الاراضي الباردة، كانت امى (فاطمة عالم حمد) امرأة عادية تماما مثل الماء والأرض ومن اديم الأرض جئنا. حينما بلغت ١٦ (...)
المزيد