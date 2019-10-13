وزير: جنوب السودان يستبدل خطوط أنابيب النفط بعد التسرب

جوبا ١٣ اكتوبر ٢٠١٩ - كشف وزير النفط في جنوب السودان دانييل تشوانغ ان الحكومة ستبدأ استبدال خطوط أنابيب النفط القديمة بعد أن فقدت حوالي 2000 برميل من النفط خلال عملية تسرب للنفط في منطقة باناكوك بولاية روينج الشمالية، لافتا الى أن وزارته ستبدأ في تجديد خطوط الأنابيب القديمة في محاولة لتجنب تسرب النفط في المستقبل.

رجل من جنوب السودان يتمعن في انبوب ناقل للنفط ... الصورة من شبكة (المشكاة)

وقال وزير النفط في تصريح لوكالة (شينخوا) الصينية السبت "نتوقع أن يزداد الضغط في خط الأنابيب خلال الأسابيع القليلة المقبلة. يجب أن نكون قادرين على تجديد خطوط الأنابيب حتى لا تتسبب في أي انفجار في المستقبل".

ومع ذلك، قال الوزير إن التسربات النفطية التي حدثت الشهر الماضي في المربعات 1 و2 و4 لا تزال تحت السيطرة في المناطق المحيطة.

ويقول جنوب السودان، الذي ينتج حاليًا 178،000 برميل يوميًا من النفط، إن الإنتاج قد يصل إلى 200،000 برميل يوميًا في العامين المقبلين.

ويعاني جنوب السودان، حيث تشكل عائدات النفط ما يقرب من ٩٨٪ من الميزانية، أزمة اقتصادية بسبب حرب أهلية عنيفة.

وتأثر إنتاج النفط في جنوب السودان عندما اندلعت حرب أهلية بعد عامين من الاستقلال.