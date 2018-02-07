وزير خارجية السودان يحث شركات إيطالية على الاستثمار في بلاده

الخرطوم 7 فبراير 2018 ـ حث وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، اتحاد أصحاب الصناعات الإيطالي وشركات إيطالية التقاها بروما، يوم الأربعاء، على الاستثمار في السودان.

إبراهيم غندور وأنجلينو ألفانو نافشا علاقات البلدين في روما

وقدم غندور الذي بدأ زيارة للعاصمة الإيطالية منذ يوم الثلاثاء شرحا وافيا للتطورات السياسية والاقتصادية بالبلاد، معددا الموارد الضخمة التي يزخر بها السودان والمزايا التفضيلية للاستثمار.

وقال الوزير أمام ممثلي الشركات الإيطالية إن "الاستثمار في السودان يعني دخول الأسواق الإقليمية".

وتطرق للتطورات الإيجابية عقب رفع العقوبات الأميركية عن السودان، موضحا أن كافة العقبات التي كانت تعترض تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول وتحد من استغلال الموارد السودان الضخمة عبر الاستثمارات الأجنبية قد زالت.

وأكد أن البلاد شهدت إقبالا كبيرا من العديد من الشركات العالمية بعد رفع العقوبات، مشيرا للتطور الاقتصادي المهم في علاقات السودان الاقتصادية مع عدد من الدول.

وأجاب غندور على العديد من استفسارات ممثلي الشركات الإيطالية التي تعمل في مختلف المجالات مثل الاتصالات والطاقة والإنشاءات والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي بالإضافة إلى أسئلة ممثلي اتحاد البنوك والقطاع المصرفي.

يذكر أن عددا من هذه الشركات شاركت في معرض الخرطوم الدولي، ووصفت مشاركتها بالناجحة والمثمرة. وأبرز الشركات التي حضرت اللقاء شركة (إيني) عملاق صناعة البترول بإيطاليا وغيرها من الشركات التي تعمل في أكثر من 80 دولة بالعالم.

ودعا الوزير الشركات الإيطالية لزيارة السودان والوقوف على التطورات وبيئة ومناخ الاستثمار والمشاريع المطروحة في مختلف المجالات.

وكان غندور قد التقى وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو الثلاثاء في روما على هامش مؤتمر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنعقد حاليا هناك.