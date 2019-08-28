وزير خارجية المانيا يجري محادثات في الخرطوم الأسبوع المقبل

الخرطوم 28 أغسطس 2019- يبدأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس زيارة رسمية الى السودان في الثالث من سبتمبر القادم في بادرة هي الأولى لوزير خارجية الماني منذ عام ٢٠١١.

هايكو ماس أول وزير خارجية الماني يزور الخرطوم منذ 8 سنوات

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية بابكر الصديق محمد الأمين لوكالة السودان للأنباء، الأربعاء إن الوزير الألماني سيلتقي بكل من رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء.

واضاف " هذه الزيارة تعتبر ارفع زيارة لمسؤول أوروبي ثنائيا بعد توقيع وثائق الفترة الانتقالية وتشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية".

وكان وفد برلماني الماني زار البلاد الاسبوع الماضي والتقى بعدد من كبار المسؤولين. كما قام السفير فيليب إكرمان المدير العام لإدارة افريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الوسط والادنى بالخارجية الألمانية بزيارة للبلاد خلال الفترة من ٧-٨ اغسطس الجاري.

واشار الصديق الى أن ألمانيا ظلت مهتمة بتطورات الأوضاع بالسودان عقب نجاح الثورة وعبرت في العديد من تصريحات كبار مسؤوليها عن الحرص على استقرار السودان والرغبة في مساندته ودعمه خلال الفترة الانتقالية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية تطلع السودان الى دور ألماني ايجابي بارز خلال المرحلة القادمة من واقع التأثير الكبير لألمانيا في الخارطة الدولية سياسيا واقتصاديا خاصة بالنظر الى دورها القيادي في الاتحاد الاوروبي وعضويتها في مجلس الأمن الدولي وعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين.