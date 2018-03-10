الدوحة تبعث وزير خارجيتها لتسليم البشير رسالة من الشيخ تميم

الخرطوم 10 مارس 2018- بدأ وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء السبت زيارة رسمية للخرطوم تستغرق يومين.

وزير خارجية قطر وصل الخرطوم في زيارة ليومين ..السبت 10 مارس 2018 (سونا)

وبحسب المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر فإن المسؤول القطري يعتزم تسليم الرئيس عمر البشير رسالة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وهذه الرسالة هي الثانية من نوعها في غضون عشرة أيام حيث تسلم البشير في 28 فبراير الماضي رسالة من الشيخ تميم نقلها السفير القطري لدى الخرطوم تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

واستقبل ال ثاني بمطار الخرطوم وزير الخارجية إبراهيم غندور، وسفير دولة قطر لدى السودان راشد بن الرحمن النعيمي.

ووصف غندور، في تصريحات صحفية، زيارة وزير الخارجية القطري للسودان بأنها "تاريخية ومن شأنها تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات".

وأفاد المتحدث باسم الخارجية قريب الله الخضر أن المسؤول القطري سيجري الأحد مباحثات مع غندور تتناول القضايا الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.