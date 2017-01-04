وزير سوداني: حكومة (الوفاق الوطني) لن تعلن في 10 يناير

الخرطوم 4 يناير 2017 ـ قال المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام، أحمد بلال عثمان، الأربعاء، إن حكومة الوفاق الوطني لن يتم اعلانها في العاشر من يناير الجاري، حسب ما نصت عليه مخرجات الحوار.

المتحدث باسم الحكومة أحمد بلال وإلى يساره عضوا آلية الحوار فضل السيد شعيب وبشارة جمعة في تصريحات للصحفيين بالخرطوم ـ الأحد 17 يناير 2016 "سودان تربيون"

وأوضح بلال في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن ما يتردد في الوسائط الإعلامية والإسفيرية عن الاتفاق حول إعلان حكومة الوفاق الوطني في العاشر من يناير الجاري "مجرد تكهنات".

وأوصت مخرجات الحوار السوداني التي تمت إجازتها في العاشر من أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة وفاق وطني قوامها قوى الحوار خلال ثلاثة شهور من إجازة المخرجات.

وقال وزير الإعلام إن الآلية التنفيذية العليا لمتابعة انفاذ مخرجات الحوار اجتمعت مع رئيس الجمهورية، وناقشت عدداً من القضايا في مقدمتها معايير المشاركة في المجالس التشريعية والحكومات.

وتوافقت اللجنة في اجتماعها مساء الاثنين الماضي على منح الأحزاب والحركات والشخصيات القومية المشاركة في الحوار ـ من غير المشاركين ـ في الحكومة نسبة 15% في المؤسسات التشريعية القومية والولائية.

وأبان بلال أن التحول من حكومة الوحدة الوطنية الى حكومة وفاق وطني ليس بالأمر السهل وانما يحتاج الى تعديلات دستورية وفق جدول زمني محدد، كما يحتاج أيضاً الى تعديلات في قانون الانتخابات وتغيير في دساتير الولايات "قد يستغرق شهراً".

وصادق البرلمان الأسبوع الماضي على تعديلات دستورية تتعلق بحكومة ما بعد الحوار، تشمل استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد للبرلمان ومجلس الولايات والمجالس الولائية بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى "حكومة الوفاق الوطني".

وتابع بلال "التوقعات التي يذكرها البعض في المواقع الإسفيرية عن الاحتفاظ بأسماء في الحكومة ومغادرة أخرى هي مجرد تكهنات".