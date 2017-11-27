وزير سوداني يستبعد عودة الخرطوم إلى المحور الإيراني

الخرطوم 27 نوفمبر 2017 ـ استبعد وزير في الحكومة السودانية ينتمي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عودة الخرطوم إلى المحور الإيراني، قائلا إن العلاقة مع طهران "مقطوعة بشكل نهائي".

وزير التجارة السوداني حاتم السر علي (سونا)

ودعا وزير التجارة حاتم السر في خطاب، يوم الإثنين، الذين يظنون أن عودة السودان إلى محيطه العربي والإسلامي ليست سوى "سحابة صيف" لمراجعة حساباتهم.

وفسر مراقبون تصريحات أطلقها الرئيس عمر البشير خلال زيارته روسيا قبل أيام بأنها إشارات لتوتر بين السودان والسعودية ومقدمة للعودة إلى حلف إيران.

ووجه البشير انتقادات لاذعة للولايات المتحدة الأميركية وحملها مسؤولية ما يجري في سوريا، قبل أن يرفض أي مواجهة بين إيران والعرب.

وأوصد وزير التجارة الباب أمام أي محاولة لعودة السودان إلى المحور الإيراني وشدد قائلا إن "علاقة السودان بإيران مقطوعة بشكل نهائي".

وقال لدى مخاطبته احتفالات المولد النبوي بمسجد السيد علي الميرغني بالخرطوم بحري إن "السودان عاد إلى محيطه العربي والإسلامي وأصبح جزءً من التحالف العربي"، داعيا الذين يظنون أنها سحابة صيف إلى إعادة حساباتهم.

وأكد السر أن موقف السودان لا رجعة فيه إلا "إذا غيرت إيران توجهاتها وسياساتها العدوانية وتوقفت عن استهدافها أشقاء السودان العرب وزعزعة أمنهم واستقرارهم"، مشيرا إلى أن هذا هو موقف حزبه المعلن منذ الثمانينات.

ويتمتع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني بصلات وثيقة مع السعودية والإمارات.

وأدان استهداف مليشيات الحوثي للمملكة العربية السعودية واعتبر إطلاق صاروخ بالستي تجاه الرياض مؤشر خطير يستدعي التلاحم العربي ضد التهديدات الإيرانية التي تستهدف الأمن العربي في عمقه.

وأشاد بالموقف العربي الموحد المؤازر للمملكة وأبدى ثقته في الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد لحماية الحرمين الشريفين ـ بحسب تعبيره ـ.

إلى ذلك استنكر حاتم السر "الهجوم الوحشي" الذي استهدف المصلين بمسجد الروضة بسيناء في مصر محذرا من "اقتراب إنحدار الفئة الإرهابية". وأضاف "لا فرق عندنا بين الدواعش ومن أطلق الصاروخ تجاه الرياض".