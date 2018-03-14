وزير سوداني: أستراليا تعرض وديعة بقيمة 7 مليارات دولار

الخرطوم 14 مارس 2018 ـ قال وزير سوداني، الأربعاء، إنه اطلع الرئيس عمر البشير على عرض مقدم من أستراليا لاستثمار 11 مليار دولار في البلاد منها 7 مليارات دولار كوديعة.

وزير المعادن السوداني، هاشم علي سالم ـ صورة لـ (سودان تربيون)

ويأتي ذلك بعد يوم من نقل وكالة السودان للأنباء خبرا عن إيداع دولة الإمارات 1.4 مليار دولار بنك السودان المركزي لدعم احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، لكن وكالة الأنباء الإماراتية أوردت أن المبلغ هو ضمن رصد لحجم استثمارات وتمويلات تنموية اجمالية قدمتها أبوظبي للخرطوم.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، الأربعاء، فإن الرئيس البشير اطلع على العرض المقدم من دولة أستراليا للاستثمار بالبلاد بمبلغ 11 مليار دولار.

وأوضح وزير المعادن هاشم علي سالم في تصريحات صحفية عقب لقائه البشير بالقصر الجمهوري، يوم الأربعاء، أن 4 مليارات من المبلغ تم تخصيصها للاستثمار في مجال التعدين و7 مليارات دولار كوديعة.

وأشار إلى أنه سيتم الاتصال بالمستثمرين الأستراليين للبدء في إجراءات هذا الاستثمار.

وقال سالم إن "الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد دفع بالمستثمرين الأجانب إلى الاقبال على الاستثمار بالبلاد".

ويواجه بنك السودان أزمة كبيرة في احتياطي العملات الأجنبية مع تراجع قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار للحد الذي دعا الرئاسة لإتخاذ اجراءات أمنية وإدارية للسيطرة على سعر الصرف، أبرزها امتصاص السيولة خارج القطاع المصرفي وملاحقة تجار العملة.

وتشير "سودان تربيون" إلى أن البنك المركزي أعلن رفع السعر التأشيري للعملة الوطنية، يوم الأربعاء، إلى 28.1550 جنيه مقابل الدولار.

كما نشر بنك السودان إعلانا في الصحف، الأربعاء، عن فتح نافذة لشراء النقد الأجنبي من الجمهور بالنطاق الأعلى لسعر الصرف التأشيري "29.32 جنيه للدولار" وذلك يوميا بمباني فرع الخرطوم.

إلى ذلك أعلن وزير المعادن أن المعرض السوداني العالمي للتعدين بالخرطوم في الفترة من 26 ـ 28 مارس الجاري ستشارك فيه 20 دولة على رأسها أميركا وكندا وبريطانيا وأستراليا والسعودية والإمارات، فضلا عن 100 شركة، 40 منها أجنبية.