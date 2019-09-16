وزير سويدي وأمين جامعة الدول العربية في الخرطوم الثلاثاء

الخرطوم 16 سبتمبر 2019- يبدأ وزير الدولة للتعاون الدولي السويدي بير اولسون فريد الثلاثاء زيارة رسمية للخرطوم ، كما يصلها في ذات اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وزير الدولة بالتعاون الدولي السويدي بير أولسون فريد

وأفادت وزارة الخارجية السودانية إن أولسون سيلتقي في زيارته التي تستغرق يومين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله ووزير المالية إبراهيم البدوي.

من جهة أخرى أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان الإثنين أن أمينها العام أحمد أبو الغيط سيصل الخرطوم الثلاثاء للقاء عدد من القيادات السودانية في سياق الدعم الذي تقدمه الجامعة لجمهورية السودان، خاصة خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح البيان أن زيارة أبو الغيط تأتي متابعة للزيارة التي كان قد قام بها للخرطوم في يونيو الماضي، وإيفاده لعدد من الوفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمؤازرة السودان في عملية التحول الديمقراطي التي يمر بها، ومشاركة الجامعة في التوقيع كشاهد على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية.

وقال البيان: " أبو الغيط سيلتقي خلال زيارته كلاً من رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، وسيبحث معهم دور الجامعة العربية وسبل تعبئة الدعم العربي لهياكل الحكم الانتقالي السودانية ومرافقة الدولة السودانية والحركات السياسية والمدنية في المسار الوطني لإتمام استحقاقات وبرامج المرحلة الانتقالية".