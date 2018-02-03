وزير: لقاء الرئيسين السوداني والمصري طوى الخلافات

الخرطوم 3 فبراير 2018- أظهر القيادي في الحزب الاتحادي الأصل وزير التجارة، حاتم السر ترحيب حزبه بنتائج اللقاء الذي جمع الرئيسين المصري والسوداني قبل أيام وقال إنه طوى الخلافات.

حاتم السر

وعقد الرئيسان عمر البشير وعبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، قمة ثنائية بمقر إقامة الرئيس السوداني، على هامش مشاركتهما في قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا كأول لقاء يجمع الرجلين بعد موجة توتر بائنة شابت العلاقات على مدى أسابيع طويلة.

وخلص الاجتماع الرئاسي الى الاتفاق على تكوين لجان مشتركة تشارك فيها أجهزة المخابرات في البلدين علاوة على القنوات الدبلوماسية وغيرها، لرسم خارطة طريق تنهي التوتر وتعالج الخلافات التي كادت أن تعصف بعلاقات البلدين.

ورأى السر في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) السبت اللقاء بين الرئيسين "تطور إيجابي في مسار العلاقات السودانية المصرية، وطوى صفحة الخلافات ومهد الطريق أمام اللجنة السياسية الأمنية المشتركة لمعالجة كافة الملفات ووضع خارطة طريق لمستقبل العلاقات السودانية المصرية ".

وأضاف بأن الصداقة والأخوة بين الرئيسين عمر البشير، وعبد الفتاح السيسي، تتعمّق وتعود بالفائدة لمصلحة البلدين، وتفتح قنوات رئاسية للتواصل تتجاوز العراقيل وما وصفها بالمحطات المربكة.

ووصف السر الفرحين بسوء علاقة أيًا من دول المنطقة مع السودان بأنهم " ينظرون إلى الأمور من زاوية ضيقة."

ودعا الجميع من الأدباء والفنانين والساسة والاعلاميين والاقتصاديين في القطاع الخاص والحكومي إلى العمل مباشرة لترميم العلاقات السودانية المصرية.

وتابع " ما يشوبها من شوائب مؤقتة يجب أن يزال حتى لا يؤثر على مستقبل دائم ومصير مشترك يربط البلدين".

وقال السر إنه وحزبه ينظران بسرور للتطورات الإيجابية التي تزيل التوترات ويدعمان كل ما يعزز أمن وادي النيل ودوله.