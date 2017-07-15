وسط دارفور تدعو الأمم المتحدة لرصد إنتهاكات الحركات ضد الأطفال

الخرطوم 15 يوليو 2017- دعت حكومة ولاية وسط دارفور المنظمات الأممية المهتمة بقضايا الأطفال الى مراقبة الحركات المسلحة ورصد إنتهاكاتها المتمثلة فى اللجوء لتجنيد الأطفال بعد عزوف الراشدين عن الإنضمام لصفوفها.

الأطفال بدارفور شاركوا في القتال الدائر بالإقليم منذ سنوات

وتقود عدد من الحركات المسلحة في إقليم دارفور تمردا ضد الحكومة المركزية في الخرطوم منذ العام 2003م.

وعقد والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم إسحق طبقاً لـ(وكالة السودان للأنباء) السبت إجتماعاً مع اللجنة الفنية لتنفيذ خطة عمل حماية الأطفال من الإنتهاكات في مناطق النزاعات المسلحة المكونة من الأمم المتحدة والمجلس القومي لرعاية الأمومة والطفولة والمؤسسات ذات الصلة التي تزور الولاية هذه الأيام بهدف الوقوف على أوضاع حقوق الطفل بالولاية.

وأكد الشرتاي إلتزام القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات السودانية بالمعايير القانونية والشرعية لتجنيد وإستيعاب أفراد قواتها.

وقال" لا يوجد أطفال وسط تلك القوات لحرصها الشديد على حماية الأطفال في السلم والحرب".

وشدد على ان الحركات المسلحة هي التي تلجأ لتجنيد الأطفال بسبب عزوف المواطنين الراشدين عن الإنضمام اليها.

وأستدل الوالي بإنتهاكات ارتكبتها تلك الحركات في مناطق الصراع منها التخريب والإستغلال لمدرسة (فنقا) شمال (جبل مرة) من حركة عبد الواحد محمد نور التي كانت تسيطر على المنطقة.

وأشار الى أن حكومته أنشأت مدرسة جديدة بعد تمكن القوات المسلحة من إجلاء التمرد ،مؤكدا حرصهم على تنفيذ خطة اللجنة وحماية حقوق الأطفال.

وتشير (سودان تربيون) الى أن حركة العدل والمساواة، بزعامة جبريل إبراهيم، أكدت بداية العام الحالي، إلتزامها الصارم بالأعراف و المعايير الدولية التي تحكم حماية الأطفال، وبقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالأطفال في النزاعات المسلحة.

وشددت على تنفيذ الامر بصرامة في كل مستويات الحركة وفي كل الأوقات بما في ذلك في الحالات المعقدة التي يكون فيها الاشتباك بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان المدنيين.

وأثنت بعثة حفظ السام في دارفور، في بيان وقتها على قرار الحركة ونقل البيان عن الممثل الخاص المشترك ، جيرمايا مامابولو قوله أنه "من المُشجع أن نرى مثل هذا الإلتزام المٌتعلق بحماية الأطفال".