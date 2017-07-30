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وسط دارفور : عودة 40 من طلاب (بخت الرضا) المستقيلين الى الدويم

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الخرطوم 30 يوليو 2017- قالت السلطات في ولاية وسط دارفور، إنها افلحت في إعادة 40 من طلاب جامعة بخت الرضا كانوا تقدموا باستقالات جماعية الأسبوع الماضي، إحتجاجاً على ما اعتبروه تعاملاً عنصرياً تعرضوا له من إدارة الجامعة.

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طلاب جامعة (بخت الرضا) في الميناء البري بالفاشر ..صورة لـ(سودان تربيون)

وتقدم الثلاثاء الماضي المئات من طلاب جامعة بخت الرضا المنحدرين من اقليم دارفور، باستقالات جماعية وغادروها إلى مناطقهم في ولايات دارفور، بعد إن فشلت لجان الوساطة من الخرطوم وولاية النيل الأبيض في احتواء الأزمة.

وأفلحت جهود قادتها اللجنة الولائية لوسط دارفور في إعادة 40 طالب من جملة 47 هم جملة الطلاب العائدين لمناطقهم بالولاية جراء الأحداث التي شهدتها جامعة بخت الرضا.

وقال تعميم صحفي عن مكتب الوالي، إن المعتمد خالد بلال إلتزم بترحيل الطلاب من زالنجي حتى الدويم، متعهدا بإلحاق السبع المتبقين حال تمكنه من الإتصال بهم.

من جهته نصح الشرتاي جعفر عبد الحكم والي وسط دارفور لدى مخاطبته الطلاب العائدين للجامعة من محليات الولاية المختلفة، بعدم التفريط في مستقبلهم الأكاديمي بسبب القضايا السياسية، مؤكداً حرص الحكومة على إكمال تعليمهم والمساهمة في تنمية وتطوير الولاية.

ودعا العقيد خالد بلال، الطلاب للتفريق بين القضايا وعدم الإلتفات لأجندة السياسيين "الذين يستغلون قضايا الطلاب لتحقيق غاياتهم السياسية ويقدمون الطلاب ضحية ذلك".



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