 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 29 آب (أغسطس) 2019

وصول دفعة جديدة من السودانيين العالقين في ليبيا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 29 أغسطس 2019 – وصلت إلى السودان، فجر الخميس، مجموعة جديدة تضم 123 مواطنا، من العالقين في ليبيا بسبب المواجهات العسكرية في طرابلس ومحيطها.

JPEG - 83.5 كيلوبايت
سودانيون وصلوا طرابلس فرارا من القتال بين القوات الليبية (سودان تربيون)

وكان في استقبال الدفعة الجديدة، بمطار الخرطوم الدولي، اللجنة الفنية المشتركة بين جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، ومنظمة الهجرة الدولية (IOM).

وتأتي عودة السودانيين إلى بلادهم، في إطار الشراكة بين الجانبين في مشروع تنفيذ المبادرة الأوروبية المشتركة، الممول من الاتحاد الأوروبي، لإعادة إدماج المهاجرين وحمايتهم.

وأعلن جهاز العاملين بالخارج في وقت سابق، استمرار إجراءات إعادة إدماج العائدين وفق المعاينات المتبعة لتقديم العون الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، تشمل معينات مشاريع إنتاجية وتأهيلية ورعاية صحية واجتماعية.

ويوليو الماضي، وصلت مجموعة جديدة إلى العاصمة الخرطوم، تضم حوالي 165 مواطن ومواطنة.

وسبقتها وصول دفعتين الأولى كانت في يونيو الماضي، ضمت 152 من السودانيين، والثانية في 10 يوليو الماضي، وضمت 182 فردا.

وكانت وزارة الخارجية، أعلنت تنظيم رحلات خاصة لإجلاء السودانيين المتأثرين بالحرب في ليبيا والراغبين في العودة إلى البلاد، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، والتنسيق مع السفارة السودانية بطرابلس وجهاز السودانيين العاملين بالخارج.

ويحاول شباب سودانيون عبور الحدود الليبية بغرض الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، ولا توجد إحصائيات رسمية توضح أعدادهم.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في أبريل 2017، أنها تعمل لإعادة نحو حوالي 10 آلاف مهاجر معظمهم من إفريقيا عالقين في ليبيا بنهاية العام الجاري.

ولتحجيم الإتجار بالبشر صادق البرلمان السوداني مطلع عام 2014 على قانون لمكافحة الظاهرة تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 أعوام إلى 20 عامًا.

وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية؛ حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من أين نبدأ الإصلاح الاقتصادي؟ (1-5) 2019-08-28 14:48:19 صدقي كبلو مساعدات الدول الصديقة مسكن للألم وليس بديلا للجراحة كنت في اوراق علمية ومقالات صحفية لي قد تناولت مسألة الآزمة الاقتصادية مشيرا إلى أنها أزمة لاقتصاد الأزمة وأوضحت حينها أن ذلك ليس تلاعبا بالألفاظ وانما مقصود (...)

حمدوك ، أصداء الوصول 2019-08-25 19:53:13 بقلم : محمد عتيق مجرد وصول السيد عبد الله حمدوك رئيس حكومة الفترة الانتقالية إلى البلاد في الأسبوع الماضي انعش جو الارتياح والتفاؤل السائد أصلاً وسط مختلف القطاعات الشعبية ، تجده في سيل الكتابات التي فاضت في وسائل الإعلام (...)

النخبة السودانية او قصة طالب الكثرة 2019-08-21 17:24:32 بقلم : مصطفى بنياب يحتم علينا المنهج والتاريخ التساؤل و التأمل و النظر صوب المصالح الاقتصادية في ظل التغيير السياسي الحالي، او بشكل محدد النخبة السودانية و مصالحها الاقتصادية هذا قبل كل شئ وبعده يمكننا التشاؤم او التفاؤل (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.