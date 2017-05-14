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وصول شحنة قمح أميركي لصالح شركة سودانية خاصة

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لخرطوم 14 مايو 2017- أعلنت شركة (سيقا) للاستثمار، وهي واحدة من أكبر الشركات السودانية الخاصة العاملة في مجال الغلال وصول شحنة قمح أميركية يوم الاثنين الى ميناء بورتسودان كأول تعاون بين شركات سودانية وأميركية منذ تخفيف العقوبات الإقتصادية على السودان في يناير الماضي.

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القائم بالأعمال الأميركي السابق جيري لانيير ومالك مجموعة "دال" أسامة داؤود ( إعلام السفارة الأمريكية)

ووقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في يناير الماضي وقبيل مغادرته البيت الأبيض، أمرا تنفيذيا برفع العقوبات ضد الخرطوم بصورة مؤقتة ما يمكن السودان من ممارسة التجارة والاستثمار عالميا.

وتضع واشنطن السودان في قائمة الدولة الراعية للإرهاب وتجدد عقوبات اقتصادية عليه منذ العام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وقال تعميم لشركة سيقا الأحد " ستصل الي ميناء بورتسودان الاثنين شحنة قمح أميركي لصالح شركة سيقا محملة على متن الباخرة جي اتش ريتش وول ،قادمة من ميناء هيوستن تكساس وهي محملة بـ(51) ألف طن متري من القمح ".

وأشار التعميم إلى أن الشحنة تمت بواسطة الشركة الاميركية كارقيل انكوربوريشن، وتابع "تعد هذه الشحنة بداية لعودة التعاون بين الشركات الاميركية و السودانية والذي سيعود بالفائدة علي هذا المجال الحيوي".

وفي مطلع يونيو من العام 2015 وقعت الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و مجموعة "دال" الغذائية اتفاقية لتوفير حليب محلي مبستر لـ 5 آلاف من طلاب المدارس الذين يعانون من سوء التغذية في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان.

ويشار الى أن مجموعة (دال) وشركة (سيقا) مملوكتان لرجل الأعمال السوداني المعروف أسامة داؤود.



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